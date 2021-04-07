«Космическая» диета: как худеть по фазам Луны

Если все схемы диетического питания испробованы, но сбросить лишние килограммы не удалось, пора общаться за помощью к профессионалам. Эксперты в области похудения отмечают, что избавиться от жировой прослойки за короткий срок реально, если придерживаться четкого распорядка дня. Например, согласно фазам Луны.

Полнолуние

Начало «космической» диеты всегда приходится на полнолуние. Здесь действует негласное правило: с каждым днем Луна убывает, а вслед за ней тают и лишние килограммы.

В это время лучше отказаться от тяжелой еды и перейти на фрукты и овощи. Причем идеально употреблять их сырыми, поскольку при термической обработке большинство полезных элементов утрачивается.

Впрочем, если захотелось вкусного супчика, не стоит отказывать себе в удовольствии — приготовьте овощной отвар. Капуста, свекла, морковь — все это благотворно сказывается на работе кишечника. Не забывайте также про воду и зеленый чай!

Убывающая Луна

Убывающая Луна — время, когда обостряются конфликты, возникает множество спорных ситуаций и дел. Иначе говоря, человек находится в постоянном движении. Насиловать организм жесткой диетой в этот период нельзя. Достаточно просто сбалансировать рацион.

Кушайте каши - особенно овсянку, - больше овощей и цельнозерновой хлеб. Растительное масло замените кукурузным или оливковым — так будет полезнее. Последний прием пищи — в 18.00. При такой схеме и худеть получится, и силы на решение проблем останутся.

Молодой месяц

В этот период лучше отказаться от пагубных пристрастий и перейти на режим «очищения». Забудьте о сладком — ешьте фруктовые и овощные салаты, откажитесь от привычной еды. Особенно, фаст-фуда.

Перед каждым приемом пищи выпивайте стакан негазированной минеральной воды или чашечку зеленого чая — это поможет настроить организм на правильную работу. Также помните правило: в сутки — не менее трех литров жидкости. Приготовьте свекольно-морковный фреш, свежевыжатый яблочный сок — все что угодно, главное — поменьше жирного.

Растущая Луна

После полного очищения организма, самое время насытить его полезными витаминами и микроэлементами.

На растущей Луне кушать можно все, что хочется, но маленькими порциями и по несколько раз в день. При такой схеме чувство голода притупляется, но лишние килограммы продолжают таять.

Знаки зодиака

Что делать, если тянет на что-нибудь вкусное, но схемой питания продукт не предусмотрен? Эксперты успокаивают: просто найдите полезную альтернативу.

Когда Луна в Овне, Льве или Стрельце, человека тянет на блюда с ярко выраженным пикантным вкусом. Это означает, что организму не хватает белка. Недостаток можно компенсировать супом из фасоли и овощами красного цвета.

Когда Луна в Тельце, Деве или Козероге, остро ощущается нехватка соли. Заменить ее следует базиликом, петрушкой или укропом.

Если Луна в Близнецах, Весах или Водолее, очень хочется калорийных продуктов. Недостаток жиров можно восполнить овощным салатом, заправленным оливковым маслом, — фигуру это не испортит.

Когда Луна находится в Раке, Скорпионе или Рыбах, жутко тянет на углеводную пищу. В этот период отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу, овсяному печенью и рыбе. Благодаря этим продуктам организм будет чувствовать себя гораздо лучше, чем после употребления гамбургера, пишет Edinstvennaya.ua.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как худеют российские знаменитости.