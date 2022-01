Фродо уже не тот: Как изменились герои фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Актеры фильмов о приключениях Фродо Бэггинса «Властелин колец» прославились на весь мир в 2001-м, когда на экраны вышла первая часть масштабной трилогии. 20 лет спустя Фродо стал продюсером, Гимли почти не снимается в кино, а Леголас посвятил себя семье. Сложно поверить? Чтобы увидеть, как изменились актеры, нажмите на фотографию.

Элайджа Вуд — Фродо

Элайджа Вуд в 20 лет. В 2021-м актеру исполнилось 40 лет. Фото: kinopoisk.ru/ globallookpress.com © C3396

Американский актер сыграл во многих знаменитых картинах Голливуда («Назад в будущее», «Авалон»), но популярность пришла к нему после роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Актер сыграл Фродо в 20 лет! После премьеры первой части цикла «Властелин колец» юный Элайджа получил множество рабочих предложений. Он сыграл в фильмах, в число которых вошли известная драма «Вечное сияние чистого разума», нуар-боевик «Город грехов» и фильм ужасов «Маньяк». Одновременно Вуд появлялся в телепроектах — озвучивал героев мультсериалов «Робоцып», «Гриффины» и сыграл главного героя сериала «Уилфред». Когда к Вуду пришла популярность, он решил обратить ее во благо — в 2010-м актер посетил пострадавших от землетрясения в чилийском городке Курепто. Сейчас актер занимается продюсированием полнометражных картин.

Иэн Маккеллен — Гэндальф

Во время премьеры «Властелин колец: Братство кольца» Йену Маккеллену был 61 год. В 2021-м актеру исполнится 82 года. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Keith Mayhew

Британец начал сниматься в кино еще в 70-х. Иэн Маккеллен прославился как актер «шекспировского репертуара», и в 1990-м был удостоен рыцарского титула. Но тогда Маккеллен был известен лишь в Великобритании. В начале 2000-х вышли сразу две картины, которые прославили актера на весь мир — «Властелин колец», где он сыграл волшебника Гэндальфа, и первая часть франшизы «Люди Икс», где Маккеллен перевоплотился в злодея Магнето.

Иэн Маккеллен в фильме «Люди Икс: Последняя битва». Фото: kinopoisk.ru

Актер снялся во всех частях трилогии «Властелин колец» и во всех фильмах оригинальных «Людей Икс». В перерыве между съемками Маккеллен появился в нескольких американских блокбастерах — детективном «Код да Винчи» и приключенческом «Золотом компасе». В 2012-м Иэн вернулся к роли Гэндальфа в цикле фильмов «Хоббит» о приключениях Бильбо Бэггинса.

Вигго Мортенсен — Арагорн

Во время съемок во «Властелине колец» Вигго Мортенсену было 42 года. В 2021-м актеру исполнится 63. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Jens Kalaene

Датский актер впервые снялся в кино в 26 лет. Пик карьеры Вигго пришелся на конец 90-х, перед съемками «Властелина колец». Роль Арагорна в кассовом фэнтези принесла Мортенсену признание зрителей и множество поклонниц. В 2000-х Мортенсен снялся в фильмах «Оправданная жестокость» и «Дорога». После выхода картин о хоббитах Вигго сосредоточился на серьезных персонажах. В 2011-м актер исполнил роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в картине «Опасный метод», за которую получил «Золотой глобус».

Вигго Мортенсен в фильме «Зеленая книга». Фото: kinopoisk.ru

В 2018-м поклонники таланта Вигго увидели его в картине «Зеленая книга», где он сыграл вышибалу, которому пришлось сопровождать в концертный тур темнокожего пианиста во времена расового конфликта в Америке. Для роли телохранителя Тони Болтуна Мортенсен набрал 20 с лишним килограммов. Актер поддерживал вес весь период съемок, а перед премьерой стремительно похудел. И это в 60 лет!

Лив Тайлер — Арвен

Лив Тайлер снялась в фильме «Властелин колец: Братство кольца» в 23. В 2021-м актрисе исполнится 44 года. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Birdie Thompson

Лив Тайлер начала кинокарьеру в 22 года. Девушка прославилась благодаря главным ролям в картине Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» и фильме-катастрофе «Армагеддон». В 1999-м Тайлер сыграла роль Татьяны Лариной в фильме «Онегин», где ее партнером по съемкам был Рэйф Файнс. В картине «Властелин колец: Братство кольца» Тайлер воплотила образ эльфийки Арвен. Девушка появилась во всех фильмах трилогии. После участия в картинах Питера Джексона Тайлер сыграла в картинах «Девушка из Джерси» и «Невероятный Халк». В 2019-м актриса работала в сериале «9-1-1: Одинокая звезда», но ушла из сериала перед началом съемок второго сезона, чтобы побыть с семьей.

Шон Бин — Боромир

Шон Бин принял участие в первом фильме цикла «Властелин колец» в 41 год. В 2021-м актеру исполнится 62. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © TNT

В начале съемок фантастической трилогии о приключениях хоббитов Шона Бина считали самым успешным актером из состава картины. К 2000-м Бин поучаствовал в создании более 60 проектов! Зрителям очень понравился Боромир в исполнении Шона Бина. Писатель Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», даже называл его любимым героем «Властелина колец», потому что именно Боромир борется с силой кольца и, не в силах справиться со злом, героически умирает. Возможно поэтому роль Эддарда Старка в сериале «Игра престолов», который снимали по книгам Мартина, досталась Бину.

Шон Бин в сериале «Игра престолов». Фото: kinopoisk.ru

Бин — настоящий трудоголик: в году выходит от трех до пяти картин с его участием. В 2020-м актер сыграл в остросюжетном сериале «Сквозь снег». По слухам, к началу 2021-го Шон Бин уже занят в пяти проектах.

Орландо Блум — Леголас

Орландо Блум начал сниматься в фильме «Властелин колец», когда ему было 23 года. В 2021-м актеру исполнилось 44 года. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Imagespace

Британский актер проходил прослушивание в картину Питера Джексона на роль Фарамира. Роль досталась Дэвиду Уэнэму, а режиссер предложил Орландо более заманчивого персонажа — эльфа Леголаса. На съемочной площадке Блум чувствовал себя неуверенно — он немного переживал, что не оправдает ожидания таких известных актеров, как Иэн Маккеллен и Вигго Мортенсен. После выхода фильма «Властелин колец: Братство кольца» Блум стал известен на весь мир.

Еще одна важная роль в карьере Орландо Блума — Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря». Блум работал с Джонни Деппом и Кирой Найтли. В 2010-м Орландо Блум женился на модели Миранде Керр. У пары родился сын Флинн. В 2013-м Блум объявил о расставании с Мирандой. В том же году актер вернулся к роли Леголаса: его персонаж появился в картинах о Бильбо Бэггинсе «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств». В 2018-м Блум сделал перерыв в карьере и сосредоточился на семье. После развода с моделью Мирандой Керр он начал встречаться с певицей Кэти Перри. В 2020-м у пары родилась дочь Дэйзи Дав.

Кейт Бланшетт — Галадриэль

Кейт Бланшетт приняла участие в фильме «Властелин колец: Братство кольца», когда ей был 31 год. В 2021-м актрисе исполнится 52. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Kika Press

Актриса стала звездой еще до участия в картинах «Властелин колец» — она снялась в фильмах «Елизавета», «Идеальный муж» и «Талантливый мистер Рипли». В картинах по произведениям Толкиена Кейт сыграла эльфийку Галадриэль. Как и многие коллеги по съемкам, к этой роли Бланшетт вернулась в истории о Бильбо Бэггинсе. Кейт стала одной из самых успешных актеров проекта: за 20 лет она сыграла в более 40 картинах, получила три «Золотых глобуса» и два «Оскара», стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В 2020-м стало известно, что Кейт планирует уйти из кино. 13 августа Кейт подтвердила слухи на премьере комедии «Куда ты пропала, Бернадетт?». В 2020-м вышел мини-сериал «Миссис Америка» с актрисой в главной роли, а также проект «Постановка», где Кейт появилась в качестве приглашенной звезды.

Билли Бойд — Пиппин

Билли Бойд снимался во «Властелине колец», когда ему было 32 года. В 2021-м Билли исполнится 53. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Rene Traut

Шотландский актер дебютировал в кино в 1996-м. Билли снялся в нескольких малоизвестных картинах, а в 2001-м сыграл роль Пиппина, хоббита и близкого друга Фродо, в фильме «Властелин колец: Братство кольца». В фильмах о хоббитах Пиппин и Мерри разбавляли серьезный настрой героев. В отличие от коллег по картине, Бойд стал театральным актером. Он сыграл в нескольких спектаклях, а в кино появлялся, в основном, в роли Перегрина. Билли занимался музыкой, но не покорил мировую сцену. В 2019-м актер появился в сериале «Чужестранка».

Доминик Монахэн — Мерри

На момент съемок фильма «Властелин колец: Братство кольца» Доминику было 24 года. В 2021-м актеру исполнится 45. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © COVER Images

Одна из первых ролей Доминика — друг Фродо, хоббит Мерри, который вошел в Братство Кольца. После премьеры «Властелина колец» Доминик получил роль одного из героев сериала «Остаться в живых». Его персонаж, Чарли Пейс — пассажир центральной части самолета, который потерпел крушение. В сериале Монахэн играл более трех лет.

Доминик Монахэн в сериале «Остаться в живых». Фото: kinopoisk.ru

Критики предполагали, что у Доминика есть большие шансы стать звездой кино- и телепроектов, но актер появлялся на экране все реже. Он сыграл одного из персонажей в картине «Люди Икс: Начало: Росомаха», появился в эпизодах фильмов «Судный день» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Доминик также сыграл героя музыкального клипа Эминема и Рианны Love The Way You Lie.

Шон Эстин — Сэм

Во время съемок «Властелина колец» Шону было 30 лет. В этом году актер отпраздновал 50-летие. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Dave Starbuck

Эстин начал кинокарьеру в 90-х, но стал известным после выхода трилогии «Властелин колец». В фильмах Питера Джексона Эстин сыграл преданного слугу и товарища главного героя по имени Сэм, который был готов пожертвовать собой ради правого дела. После выхода картин Шон Эстин сделал карьеру, играя эпизодические роли в успешных телесериалах американского телевидения. Он появился в проектах «Теория большого взрыва», «Очень странные дела. Также Шон озвучил героев многих мультсериалов.

Джон Рис-Дэвис — Гимли

Во время съемок в фильме «Властелин колец: Братство кольца» Джону было 56 лет. В 2021-м актеру исполнится 77. Фото: kinopoisk.ru / globallookpress.com © Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Джон Рис-Дэвис сыграл множество ролей в конце XX века — зрители могли видеть его в фильмах о приключениях Индианы Джонса, где актер сыграл египтянина Саллаха. Слава по всему миру пришла к Рис-Дэвису после премьеры первой части цикла «Властелин колец». Обаятельный рыжебородый гном Гимли стал любимцем зрителей фильмов по книгам Толкиена, поэтому Джон согласился участвовать во всех картинах трилогии. Вместе с тем Рис-Дэвис сыграл в фильме «отца романтических комедий» Гарри Маршалла «Дневники принцессы 2: Как стать королевой». Актер воплотил образ коварного виконта, который хотел занять королевский трон. В 2000-х Джон Рис-Дэвис сыграл более 40 персонажей. В 2016-м он сделал перерыв в карьере. Сейчас Джон Рис-Дэвис мало снимается — ему не предлагают роли из-за возраста.