Пока Меркурий в Овне: Василиса Володина рассказала, как вести себя до 19 апреля

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Анастасия Шадская
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Популярный астролог объяснила, что можно и нельзя делать в ближайшие дни разным знакам зодиака.

Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; Instagram @vasilisa.volodina

Известный телеастролог Василиса Володина рассказала, как представителям разных знаков зодиака вести себя вплоть до 19 апреля — в это время Меркурий будет находиться в знаке Овна. Советами она поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram.

Как пояснила Володина, сейчас особенное время.

«Фантазий станет меньше, а аналитическое мышление будет более заточенным. Правда, вокруг будет еще больше смелости и дерзости, а местами и хамства. Готовимся по-настоящему!» — сказала эксперт по звездному небу.

По мнению Володиной, в эти дни стоит тщательнее выбирать формулировки, контролировать громкость своей речи, а также устроить мозговой штурм с коллегами. В свободное от работы время стоит открыть сезон велопрогулок и почитать книги о сложной жизни подростков.

Instagram @vasilisa.volodina

Есть и ряд табу. Так, вплоть до 19 апреля не следует в разговоре перебивать собеседников и считать себя единственно умным человеком на земле. А также опасно будет торопиться с выводами или придираться к чужой точке зрения.

Если соблюдать эти маленькие советы, то представители всего астрологического круга без потерь проживут следующие полторы недели.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Василисы Володиной о том, кого ждут проблемы с зачатием детей в 2021 году.

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