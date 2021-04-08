Пока Меркурий в Овне: Василиса Володина рассказала, как вести себя до 19 апреля
Популярный астролог объяснила, что можно и нельзя делать в ближайшие дни разным знакам зодиака.
Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; Instagram @vasilisa.volodina
Известный телеастролог Василиса Володина рассказала, как представителям разных знаков зодиака вести себя вплоть до 19 апреля — в это время Меркурий будет находиться в знаке Овна. Советами она поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram.
Как пояснила Володина, сейчас особенное время.
«Фантазий станет меньше, а аналитическое мышление будет более заточенным. Правда, вокруг будет еще больше смелости и дерзости, а местами и хамства. Готовимся по-настоящему!» — сказала эксперт по звездному небу.
По мнению Володиной, в эти дни стоит тщательнее выбирать формулировки, контролировать громкость своей речи, а также устроить мозговой штурм с коллегами. В свободное от работы время стоит открыть сезон велопрогулок и почитать книги о сложной жизни подростков.
Есть и ряд табу. Так, вплоть до 19 апреля не следует в разговоре перебивать собеседников и считать себя единственно умным человеком на земле. А также опасно будет торопиться с выводами или придираться к чужой точке зрения.
Если соблюдать эти маленькие советы, то представители всего астрологического круга без потерь проживут следующие полторы недели.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение Василисы Володиной о том, кого ждут проблемы с зачатием детей в 2021 году.
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