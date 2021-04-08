Деньги потекут рекой: ТОП-7 талисманов для притягивания богатства

В достижении желаемого все средства хороши. Не стоит пренебрегать магическими амулетами и талисманами, которые могут притянуть финансовое благополучие в ваш дом. Список вещей и обрядов, способных избавить своего любого от бедности, опубликовал портал «Утро.ру».

Четырехлистный клевер

Символ удачи и благополучия, пришедший к нам из Ирландии, которая славится лепреконами и их горшочками с золотом. Так или иначе, засушенное растение, согласно поверьям, не только будет оберегать своего хозяина от бед, но и сможет привести его к несметному богатству.

Березовая кора

Этот талисман имеет уже славянские корни. Наши предки вообще считали березу энергетически и магически сильным деревом. Кусочек коры сможет отвадить от вас неудачи, кражи и нищету.

Чтобы изготовить такой талисман, необходимо ранним весенним утром оторвать небольшой кусочек коры от березы. При этом в мыслях нужно попросить дерево о защите и покровительстве. Однако хвастаться перед друзьями такой ценной вещью не стоит. Лучше всего тщательно спрятать заветный амулет, иначе он потеряет силу.

Сладкие деньги

Как известно, купюра в кошельке способна приманить деньги к вам. Однако этот талисман можно усилить при помощи меда. Нужно смазать банкноту сладким лакомством и тщательно высушить, а затем спрятать в бумажнике.

Магнит

Чем притягивать богатство, как не магнитом? Конечно, тут тоже есть свои тонкости. Чтобы амулет сработал, его необходимо предварительно обернуть в купюру с крупным номиналом и спрятать подальше от чужих глаз в кошельке.

Денежная мельница

Считается одним из самых мощных амулетов. Кроме того, денежная мельница вполне доступна — можно купить талисман в любом магазине сувениров. Для пущей верности его можно смастерить самому. Однако учтите, что делать это необходимо исключительно на растущую Луну.

Подкова

Известный символ благополучия и богатства может помочь и вам. Однако важно правильно расположить подкову над входной дверью. Если вы хотите привлечь деньги в дом — повесьте ее дужками вверх - тогда она образует чашу изобилия. А если вдруг хотите защититься от сглаза и неприятностей, то лучше развернуть подкову дужками вниз.

Счастливая монетка

Этот талисман нельзя сделать своими руками, только найти. Причем монетка должна лежать исключительно «орлом» вверх – именно это говорит о ее способности притягивать богатство. Некоторые также верят, что год чеканки на монете должен обязательно совпадать с вашим. Таким образом между владельцем и амулетом образуется крепкая связь.

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