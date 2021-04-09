Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году

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Екатерина Бородина
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Большое количество неприятных событий закалит ваш характер, уверена астролог.

Фото, видео: Depositphotos / buzova86 ; Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram поделилась датами рождения тех, кого в этом году ожидает порядочная нервотрепка. Бояться не стоит, уверяет астролог. Нужно заранее приготовиться к тому, что 2021 год выдастся беспокойным и тревожным.

«Достижение целей потребует больше усилий. Задачи будут решаться сложнее, события проживаться „острее“, препятствия встречаться чаще», — отметила Володина.

Однако, большое количество сложностей поможет закалить ваш характер. Поэтому встречайте сложности с высоко поднятой головой, советует астролог.

«Что делать? Не паниковать, но и не расслабляться! Приготовиться брать свои цели штурмом, если сами не сдаются. Одновременно важно сберечь нервную систему. Научиться любые события встречать лицом к лицу и спокойно!» — сообщила подписчикам Василиса Володина.

Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как, по мнению Василисы Володиной, стоит вести себя до 19 апреля.

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