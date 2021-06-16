Не случайность: почему люди часто умирают в период, близкий к дню рождения

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Виктория Андреева
Эксклюзив 45 723

Алена Полынь объяснила, почему опасно отправляться в дальние поездки накануне праздника и чем чреваты алкогольные вечеринки.

Фото, видео: Depositphotos / Elisanth; 5-tv.ru

Уильям Шекспир, Рафаэль Санти, Мел Стрит, Ингрид Бергман — это лишь малая часть людей, скоропостижно скончавшихся в день своего рождения. Кто-то назовет это трагическим стечением обстоятельств. Однако ведьма Алена Полынь придерживается другого мнения.

В беседе с 5-tv.ru ворожея рассказала, почему люди часто гибнут за месяц до своего дня рождения или в 40-дневный период после него — случайности не случайны.

Зов предков

Алена Полынь отметила, что в день рождения открываются так называемые «врата к роду». Очередной жизненный цикл человека заканчивается, и чтобы зарядиться энергией на весь последующий год, должно пройти какое-то время.

«Прошлое и настоящее сливается в единое. Когда связь с родом очень плотная, легко оказаться на границе между жизнью и смертью», — подчеркивает ведьма.

Примерно за месяц до дня рождения и в последующие 40 дней после него человек может чувствовать себя крайне угнетенным, даже погрузиться в депрессию. Из-за притупленного внимания повышаются риски аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому в указанный период особо важно следить за своим здоровьем и не ввязываться в опасные авантюры. В частности, отправляться в дальние поездки.

«За два месяца до дня рождения начинайте пить витамины, больше гулять. В день рождения я не советую напиваться, потому что очень часто это приводит к плачевным исходам. В этот период Вселенная считывает вас как младенца, энергия обнуляется. Не стоит беспокоить ее алкоголем или другими разгульными действиями», — заключила Алена Полынь.

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