🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 апреля, на убывающей Луне лучше отказаться от важных переговоров — они наверняка зайдут в тупик. Опасно также заниматься работой, требующей точности и повышенного внимания. Велик риск внезапных конфликтов. Чтобы этого избежать, постарайтесь быть честными с окружающими.

♈ Овен

Овен, по возможности, постарайтесь сегодня остаться дома. В последнее время на вашу долю выпало столько проблем, что организм просто взывает к отдыху. Звезды намекают: не торопитесь решать массу спорных вопросов одновременно. В противном случае вы рискуете загреметь в больницу с нервным истощением.

Космический совет: займитесь домашними делами.

♉ Телец

Телец, 10 апреля для вас — легкий день. Любое начинание обязательно принесет дивиденды, а неожиданная встреча — массу положительных эмоций. Именно сегодня вам в голову может прийти оригинальная идея. И ее не стоит игнорировать. Лучше — составить грамотный план по реализации задумки.

Космический совет: приложите усилия, чтобы добиться успеха.

♊ Близнецы

Близнецы, вы так часто жалуетесь на судьбу, что это уже входит в привычку. Поймите, что у каждого человека — свои проблемы. Возможно, вам действительно нелегко. Но что, если в вашем окружении есть люди, нуждающиеся в поддержке? Сместите вектор внимания, перестаньте зацикливаться на плохом.

Космический совет: расслабьтесь и наслаждайтесь моментом.

♋ Рак

Рак, мало кому нравится слышать правду. Чтобы снять «розовые очки», действительно, требуется смелость. Звезды предостерегают: 10 апреля может возникнуть масса ситуаций, в которых вы обязаны проявить стойкость и выдержку. Будьте честны с окружающими и получите то, о чем мечтаете.

Космический совет: не лгите себе и окружающим.

♌ Лев

Лев, вы, кажется, немного погрузились в депрессию. Но Вселенная приготовила вам большой сюрприз: сейчас не время печалиться! Найдите возможность разобраться с накопленными делами. Лишний груз ответственности точно ни к чему.

Космический совет: ваша жизнь может круто измениться — держитесь.

♍ Дева

Дева, ключ к дверце, за которой прячется счастье, гораздо проще отыскать, чем вы думаете. Знаете поговорку: «Будь проще, и люди потянутся»? Это и есть ответ на миллион возникающих вопросов. Вместо того чтобы прятаться от окружающих, подарите им свою заботу. И, пожалуйста, не игнорируйте их, когда дают советы.

Космический совет: научитесь радоваться жизни — проблемы решатся сами собой.

♎ Весы

Весы, 10 апреля для вас — день принятия серьезных решений. Где бы вы не оказались, что бы вас не попросили сделать — следуйте своим принципам. Нет ничего хуже, когда вас заставляют пойти по неправильному пути. Будьте верны себе — ничего не потеряете.

Космический совет: придерживайтесь своих принципов в любых ситуациях.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня было бы неплохо наладить некогда разорванные связи. Вспомните, кому могли довериться, с кем провели детство и юность. Эти люди были с вами и в горе, и в радости. Пути расходятся и сходятся, но будьте уверены: ничто не помогает так быстро двигаться вперед, как сильная поддержка.

Космический совет: простите тех, кто вас обидел.

♐ Стрелец

Стрелец, в вашей жизни наступила удивительная пора: время открытий и чудес. Конечно, это не значит, что деньги сами посыпятся на голову или некто подарит вам крутую иномарку. Однако все, о чем вы сегодня мечтаете, можете реализовать в два счета. Сконцентрируйтесь на главной цели.

Космический совет: не жалуйтесь и не ленитесь — останетесь в дураках.

♑ Козерог

Козерог, у каждого человека на Земле — своя миссия, поэтому не стоит на кого-то равняться. В последнее время вы слишком сильно загрузили себя работой. Кажется, хотите добиться успеха? Но вот незадача: любое насилие над личностью лишь угнетает, а шансы на победу в деле тают на глазах. Позвольте себе сегодня немного расслабиться, помедитируйте и сконцентрируйтесь на истинных желаниях.

Космический совет: делайте выбор, прислушиваясь к интуиции.

♒ Водолей

Водолей, чем больше вы сделаете сегодня, тем быстрее добьетесь желаемого результата. Вам кажется, что дела не идут? Может, проблема в восприятии ситуации? Если «снег» для вашего «комочка» закончился, просто разверните его в другую сторону. На неизведанных тропинках масса всего интересного!

Космический совет: верьте в свои силы до конца.

♊ Рыбы

Рыбы, вы так отчаянно пытаетесь доказать окружающим, что заслуживаете уважения, что совершенно выбились из сил. Кому нужны эти геройские подвиги, если вдруг вы окажетесь в больнице? Пожалеют лишь единицы. Посвятите этот день наслаждению: почитайте, поспите, сходите на массаж. Все это позволит «перезагрузиться».

Космический совет: вам необходимо сделать паузу и отдохнуть от людей.

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