🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 апреля, на убывающей Луне лучше отказаться от деловых переговоров и важных встреч. Велик риск быть втянутым в конфликт. Прислушивайтесь к советам близких.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 апреля, пока Луна находится в созвездии Овна, успейте насытить организм энергией. Гоните от себя дурные мысли, побольше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе. Грядет время перемен — нужно подготовиться!
♈ Овен
Овны, кажется вы забыли, как это, быть по-настоящему счастливым. В последнее время живете словно на автопилоте. Совершаете одни и те же действия, смотрите в глаза одним и тем же людям. Нужно что-то менять. Перемены требуют выдержки, но вы обязательно справитесь.
Космический совет: будет нелегко, но сохраняйте спокойствие.
♉ Телец
Тельцы, не стоит печалиться, если какая-то задумка не воплотиться в жизнь. Возможно, сама Вселенная указывает верный путь — не стоит сопротивляться. Этот день посвятите изучению чего-нибудь нового. Нет ни одного навыка, который бы не пригодился в жизни.
Космический совет: может поступить заманчивое предложение по работе.
♊ Близнецы
Близнецы, 11 апреля для вас — день сплошных противоречий. Хочется то одного, то другого. Не получается урегулировать конфликт с родными, но сделать это нужно. Важно запустить новый проект, но сил категорически не хватает. Как быть? Успокоиться и действовать согласно запланированному сценарию. Ничего плохого не случится, если вы временно возьмете паузу.
Космический совет: будьте осторожны во всем.
♋ Рак
Раки, вы обязаны научиться говорить твердое «нет» всему, что вас раздражает. Ублажая других, вы тормозите свое развитие. Разве это правильно? У вас достаточно опыта и амбиций, чтобы отправиться в самостоятельное плавание. Действуйте, не сомневайтесь
Космический совет: избавьтесь от груза прошлого — это мешает двигаться вперед.
♌ Лев
Львы, вы устали. Устали от тотального контроля. Может, стоит сбавить обороты? Необязательно вечно следить за окружающими и взваливать на плечи непосильную ношу. Если вам чего-то хочется — достаточно просто об этом сказать. Человек не справился? Ну и пусть! Научитесь расслабляться.
Космический совет: забудьте, что вы должны контролировать все и всех.
♍ Дева
Девы, вы переживаете из-за натянутых отношений с окружающими. Но стоит ли оно того? Если возникли недопонимания, значит, на то была веская причина. И не нужно оправданий. Совершая поступки, просто следуйте зову сердца. Вам, безусловно, повезет.
Космический совет: не ищите сложных путей для решения проблем.
♎ Весы
Весы, успешным человеком не становятся за сутки. За плечами каждого выдающегося режиссера, пианиста, актера — масса работы. Касается это и представителей других профессий. Посвятите этот день обучению: прочтите книгу, запишитесь на курсы. Информации много не бывает — помните, это важно.
Космический совет: следуйте за своей мечтой — совсем скоро она осуществится.
♏ Скорпион
Скорпионы, 11 апреля для вас — день приятных открытий. Не игнорируйте звонки и встречи — в любой момент вам могут сделать выгодное предложение. Есть идеи? Записывайте. Возможно, в скором будущем они принесут большие дивиденды. Лучшее, что можно сделать сегодня — плыть по течению.
Космический совет: самое время начать новый проект.
♐ Стрелец
Стрельцы, вам несказанно повезло! Именно сегодня, именно сейчас вы должны принять важное решение, которое определит все ваше будущее. Звезды предостерегают: если не будете слушать свое сердце, получите отвратительный результат. Чего же ждать? За дело!
Космический совет: появится возможность круто изменить жизнь — не упустите.
♑ Козерог
Козероги, вы много лет живете с ощущением, что в этой жизни пора что-то менять. Если хочется — нужно действовать. Начните с откровенного диалога с самим собой, затем объявите о планах близким. Как только вы снимите «розовые очки», жизнь наладится.
Космический совет: найдите силы, чтобы взглянуть правде в глаза.
♒ Водолей
Водолеи, возникшие проблемы будет сложно решить в одиночку. Да это и не нужно. Вы привыкли взваливать на свои плечи массу обязанностей. Вам в помощь известная поговорка: «Разделяй и властвуй».
Космический совет: будьте внимательны, не игнорируйте советы близких.
♊ Рыбы
Рыбы, кажется, ваш вчерашний вечер завершился не совсем так, как хотелось. Самое время исправить ситуацию. Оставьте грустные мысли и побалуйте себя чем-нибудь приятным. Горячая ванная с аромамаслами, нежный чизкейк — позвольте себе быть собой. Не нужно никуда спешить.
Космический совет: пора сделать паузу и заняться здоровьем.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 апреля.
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