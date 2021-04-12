День Иоанна Лествичника: что можно и что нельзя делать 12 апреля

|
Василий Заика
1 628

Наши предки считали, что именно в этот день не следует выходить из дома без особой нужды, чтобы не разозлить домового.

День Иоанна Лествичника: что можно и что нельзя делать 12 апреля

Фото: Tsn.ua

Православные христиане 12 апреля почитают память преподобного Иоанна Лествичника. На Руси верили, что именно в этот день людям не стоит выходить из дома без особой нужды, чтобы не разозлить домового. Как пишет «Утро.ру», сегодня добрый дух беспричинно может грустить и даже хулиганить. Наши предки старались всячески ему угодить.

Традиции и обычаи 12 апреля:

12 апреля было принято печь лепешки и варить кашу. Угощения преподносили домовому, оставляя их у входной двери в жилище.

Люди молились Иоанну Лествичнику, чтобы он послал на землю дождь, необходимый деревьям и растениям.

Что нельзя делать 12 апреля:

На Руси старались 12 апреля не вступать в контакт с домовым;

Люди не выходили из дома и не подходили к окнам без причины;

Молодоженам запрещалось ходить в гости к родственникам. В противном случае влюбленные могли поссориться:

В этот день не следует выяснять отношения с кем-либо;

12 апреля запрещено заниматься тяжелым физическим трудом;

На Руси в этот день было принято не надевать одежду темных цветов, чтобы не привлечь беду.

Что можно делать 12 апреля:

Наши предки 12 апреля, как правило, выпекали сдобу в виде лестницы. Она как бы олицетворяла путь из нашего мира до божьего престола для покинувшей тело души. На Руси верили, что такие булочки обеспечат домочадцам Царствие Божие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 12 по 18 апреля.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
77.17
0.07 91.78
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
2:29
«Джокер»: российскому хоккеисту разорвало рот в матче АХЛ — фото
2:01
Анастасия Приходько стала мамой в третий раз
1:33
Россияне смогут предложить дизайн новых банкнот в проекте «Известий»
1:02
«Хотим девочку»: Яна Рудковская вновь задумалась о детях
0:34
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики — видео

Сейчас читают

День Иоанна Лествичника: что можно и что нельзя делать 12 апреля
Особое новолуние и аспект счастья: астропрогноз на неделю с 12 по 18 апреля
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака