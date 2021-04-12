День Иоанна Лествичника: что можно и что нельзя делать 12 апреля

Православные христиане 12 апреля почитают память преподобного Иоанна Лествичника. На Руси верили, что именно в этот день людям не стоит выходить из дома без особой нужды, чтобы не разозлить домового. Как пишет «Утро.ру», сегодня добрый дух беспричинно может грустить и даже хулиганить. Наши предки старались всячески ему угодить.

Традиции и обычаи 12 апреля:

12 апреля было принято печь лепешки и варить кашу. Угощения преподносили домовому, оставляя их у входной двери в жилище.

Люди молились Иоанну Лествичнику, чтобы он послал на землю дождь, необходимый деревьям и растениям.

Что нельзя делать 12 апреля:

На Руси старались 12 апреля не вступать в контакт с домовым;

Люди не выходили из дома и не подходили к окнам без причины;

Молодоженам запрещалось ходить в гости к родственникам. В противном случае влюбленные могли поссориться:

В этот день не следует выяснять отношения с кем-либо;

12 апреля запрещено заниматься тяжелым физическим трудом;

На Руси в этот день было принято не надевать одежду темных цветов, чтобы не привлечь беду.

Что можно делать 12 апреля:

Наши предки 12 апреля, как правило, выпекали сдобу в виде лестницы. Она как бы олицетворяла путь из нашего мира до божьего престола для покинувшей тело души. На Руси верили, что такие булочки обеспечат домочадцам Царствие Божие.

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