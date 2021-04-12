Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля

|
Екатерина Бородина
5 681

В ближайшие семь дней нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться успехов в недалеком будущем.

Фото, видео: Depositphotos / agsandrew; Instagram @vasilisa.volodina

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 12 по 18 апреля.

По ее словам, затраченные ранее усилия на повышение карьеры и успехов в работе, наконец окупят себя, и вы сможете продвинуться в достижении своих целей.

«В бизнесе и работе — именно сейчас могут проснуться процессы, которые давно спали беспробудным сном, а будильником станут ваши усилия последнего времени. То есть, если вы очень старались, то сейчас все сложится», — уверяет Володина.

Instagram @agsandrew

Кроме того, астролог советует не прекращать добиваться желаемого и не расслабляться. Эта неделя будет достаточно интенсивной.

«Будьте готовы еще нарастить обороты, даже если и так пригорает во всех местах», — рассказала эксперт по звездам.

Володина также отметила, что эта неделя может расстроить вас и изменить отношение к окружающим и миру.

«В начале недели сложно избежать личных разочарований. В конце — идеологических», — предупредила астролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
77.17
0.07 91.78
0.16
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

10:32
Жесткий локдаун вновь вывел европейцев на улицы, полиция не оценила
10:28
Видео момента обрушения трубы на ТЭЦ в Барнауле
10:28
Японцы оценили фильм с «неудобной правдой» об острове Кунашир
10:25
ТОП-9 самых популярных вопросов и ответов о Юрии Гагарине
10:24
«Слабость, астения, адская боль»: как себя чувствует экс-жена Аршавина после выписки
10:22
«Стойте, я свой!» — кто встречал Юрия Гагарина на Земле после 108 минут полета

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака