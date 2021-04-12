Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля
В ближайшие семь дней нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться успехов в недалеком будущем.
Фото, видео: Depositphotos / agsandrew; Instagram @vasilisa.volodina
Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 12 по 18 апреля.
По ее словам, затраченные ранее усилия на повышение карьеры и успехов в работе, наконец окупят себя, и вы сможете продвинуться в достижении своих целей.
«В бизнесе и работе — именно сейчас могут проснуться процессы, которые давно спали беспробудным сном, а будильником станут ваши усилия последнего времени. То есть, если вы очень старались, то сейчас все сложится», — уверяет Володина.
Кроме того, астролог советует не прекращать добиваться желаемого и не расслабляться. Эта неделя будет достаточно интенсивной.
«Будьте готовы еще нарастить обороты, даже если и так пригорает во всех местах», — рассказала эксперт по звездам.
Володина также отметила, что эта неделя может расстроить вас и изменить отношение к окружающим и миру.
«В начале недели сложно избежать личных разочарований. В конце — идеологических», — предупредила астролог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году.
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