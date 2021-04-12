Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 12 по 18 апреля.

По ее словам, затраченные ранее усилия на повышение карьеры и успехов в работе, наконец окупят себя, и вы сможете продвинуться в достижении своих целей.

«В бизнесе и работе — именно сейчас могут проснуться процессы, которые давно спали беспробудным сном, а будильником станут ваши усилия последнего времени. То есть, если вы очень старались, то сейчас все сложится», — уверяет Володина.

Instagram @agsandrew

Кроме того, астролог советует не прекращать добиваться желаемого и не расслабляться. Эта неделя будет достаточно интенсивной.

«Будьте готовы еще нарастить обороты, даже если и так пригорает во всех местах», — рассказала эксперт по звездам.

Володина также отметила, что эта неделя может расстроить вас и изменить отношение к окружающим и миру.

«В начале недели сложно избежать личных разочарований. В конце — идеологических», — предупредила астролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году.