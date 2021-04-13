🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 апреля, растущая Луна в знаке Тельца способствует удачному заключению всех важных сделок, приобретению недвижимости, решению серьезных задач. Также может появиться желание забросить дела и полениться. Вместо этого лучше отвлечься на вкусный ужин и поход в кино, а затем снова взяться за дело. Велик риск ссор и конфликтов с окружающими. Чтобы этого избежать, стоит больше молчать и не лезть на рожон.



♈ Овен

Вы можете оказаться на распутье, Овны. Причиной тому Новолуние — придется решать, чего вы действительно хотите от жизни, а чего нет. Сложный выбор возможен и в сфере любовных отношений. Один неправильный шаг — и не миновать разрыва. Что ж, это непростое время, но его нужно просто пережить.

Космический совет: не переживайте по пустякам.

♉ Телец

В последнее время вас все тянет назад, вокруг сплошные сложности и неприятности? Тельцы, настало время разорвать порочные отношения с токсичным партнером. Вероятно, именно неправильно выбранный человек тянет вас на дно. Расставить все точки над «i» будет непросто. Зато после этого вы почувствуете долгожданное облегчение.

Космический совет: избавьтесь от лишних людей в окружении.



♊ Близнецы

Вы упорно трудились, долго шли к своей цели, но в итоге проиграли? Близнецы, не стоит отчаиваться, это только препятствия на вашем пути и сигнал к тому, что нужно больше стараться. Да, это непросто, но нужно собрать волю в кулак и не сдаваться. А если вы поняли, что все делали не так, то это еще и повод начать все заново.

Космический совет: начните все с чистого листа.

♋ Рак

Ваша жизнь в ближайшие дни наберет обороты, Раки. Будьте готовы к сюрпризам и спонтанным поездкам, изменениям, нововведениям в жизни. Не бойтесь этого — научитесь наслаждаться ситуацией, подчините себе хаос.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♌ Лев

Не всегда в жизни будет по-вашему, Львы. Вам нужно научиться компромиссу, чтобы избежать ссор с любимым человеком. Если это дается вам нелегко, научитесь объяснять свою позицию открыто — и слушайте, что вам говорит ваш партнер. Не держите обиду и научитесь прощать.

Космический совет: учитесь прощать близких.

♍ Дева

Есть люди, общение с которыми приносит вам радость, Девы. А есть те, после которых возникает чувство подавленности. Подумайте, кто из вашего окружения более приятен для вас. И сократите общение со второй категорией людей. Поверьте, так будет только лучше для вашего ментального состояния.

Космический совет: сократите уровень стресса вокруг себя.

♎ Весы

Научитесь быть благодарными судьбе, Весы. В вашей жизни много хорошего — гораздо больше, чем плохого. Но вы, скорее всего, этого не замечаете. Чтобы изменить мировоззрение, составьте список того, что вас радует. И постоянно напоминайте себе о том, как вам повезло в жизни. Тогда и на мир станет смотреть проще.

Космический совет: начните мыслить позитивно.

♏ Скорпион

Вас может что-то не устраивать в партнере, но это не повод заставлять их меняться в угоду вам, Скорпионы. Нужно помнить, что каждый человек — это личность, уважать его права и свободы. И требовать того же в свой адрес. Как только вы начнете руководствоваться этими принципами, отношения заиграют новыми красками.

Космический совет: перестаньте давить на своих возлюбленных.

♐ Стрелец

Стрельцам стоит последовать примеру Весов — научиться смотреть на мир позитивно. Ваш путь мог не быть устеленным цветами, но вы проделали его самостоятельно и многого добились. Будьте благодарны за все, что есть в вашей жизни. Долой негатив!

Космический совет: откройтесь для положительных эмоций.

♑ Козерог

Всем порой свойственно мучиться с выбором, Козероги. Вам следует решить для себя, во что вы верите. Вы сами творите свою судьбу или за вас все решает Вселенная? Если первый вариант, то хватит бояться перемен. А если второй — то позвольте себе плыть по течению. Чему быть — того не миновать.

Космический совет: расслабьтесь и получайте от жизни удовольствие.



♒ Водолей

Привычка — вторая натура. Научиться делать что-то иначе непросто, Водолеи. Но нельзя всегда идти по проторенной дорожке. Иногда нужно рисковать — находить новую работу, начинать свое дело, признаваться в любви первыми. Не стоит ждать от Вселенной, что она решит все проблемы за вас.

Космический совет: хватит ждать, начинайте действовать.

♊ Рыбы

Настало время перемен, Рыбы. Это касается в первую очередь учебы и карьеры — вы можете найти для себя что-то новое, а можете прокачать свои профессиональные навыки и получить повышение. В любом случае не надо ждать милостей от судьбы. Начинайте работать над собой.

Космический совет: выберите для себя новое направление и следуйте ему.

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