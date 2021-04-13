Известный астролог Василиса Володина рассказала, что на носу новый астрологический период — с 14 апреля по 9 мая Венера будет находиться в знаке Тельца. Это значит, что комфорт и удобство станут для нас важнее красоты. Специалист по звездам дала несколько важных рекомендаций, как лучше всего провести это время и на какие аспекты жизни стоит обратить пристальное внимание.

По мнению Володиной, этот период идеален для ухода за собой, а также для небольших перемен во внешности или стиле.

«В это время стоит обновить гардероб и посетить салон красоты или стилиста. Порадуйте себя массажем», — советует астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Также важно окружить себя красивыми вещами или тем, что вас радует. Так как Венера входит в знак прагматичного и земного Тельца — стоит обратить внимание на свое благосостояние.

«В это время нужно задуматься о состоянии своих финансов. Вам могут прийти идеи, как начать зарабатывать больше», — сообщила Володина.

Важно быть искренним в этот период и не бояться открыться окружающим.

«Не скрывайте свои истинные чувства», — сообщила астролог.

Володина крайне рекомендовала не жертвовать своим удобством и комфортом ради красоты. Это значит, что можно на время отложить высокие каблуки и платья и немного расслабиться — джинсы и кроссовки вам в помощь. Кроме того, она посоветовала не терпеть лишений ради красивой фигуры, лучше почаще радовать себя.

«Не истязайте себя голодовками и изнуряющими диетами. Ни в коем случае не критикуйте себя за маленькие слабости», — заключила Володина.

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