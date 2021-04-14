День Марии Пустые Щи: что можно и что нельзя делать 14 апреля

Православные верующие 14 апреля почитают память святой Марии. Изначально, будучи грешницей, эта девица из Египта, попав на Святую землю, испытала глубокое раскаяние и ушла в иорданскую пустыню. Там она прожила полвека в молитвах проводя каждый день.

Традиции и обычаи 14 апреля:

На Руси дату именовали Мария Зажги снега, Заиграй овражки, поскольку в этот день обильно таял снег и разливались реки. Также ее величали Мария Пустые щи, ведь к этому времени запасы свежей и квашеной капусты заканчивались, пишет «Утро.ру».

В память о святой и ее иноческих подвигах наши предки отказывались от сытной пищи и ели только пустые похлебки, а то и вовсе первое не готовили.

Еще бытовало поверье, что 14 апреля просыпается водяной. В городах считали, что нужно обманывать друг друга. Особенно популярно это было у незамужних девиц: они верили, что это поможет лукавить с парнями.

Народные приметы 14 апреля:

Звезд не видать на небе, значит, будет тепло;

Солнечная погода в этот день продлится несколько месяцев;

Большое половодье сулит много травы и ранний покос;

Облака кажутся синими — к потеплению и дождю;

Сырость на Марию предвещает урожай грибов;

Если гремит гром, лето ожидается теплое и ясное, если только молния сверкает — засушливое.

Что нельзя делать 14 апреля:

Не следует убивать паука, который сплел паутину на входной двери;

Ссориться и ругаться 14 апреля не положено;

Пересаливать пищу не разрешается;

Резать хлеб ножом не годится;

Запрещено незамужним входить в дом, не закрыв за собой дверь;

Не стоит беременным употреблять в пищу яйца;

Не рекомендуется устраивать роскошный ужин.

Что можно делать 14 апреля:

Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху;

Следует ломать хлеб рукой;

Надо закончить стирку и глажку;

Положено быть воздержаннее в пище и поведении.

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