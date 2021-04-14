Десять лет в тени: как развивался роман Джанабаевой и Меладзе

Знаменитый певец Валерий Меладзе стал отцом в шестой раз. 14 апреля супруга артиста — экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева — подарила ему дочку. Всего у влюбленных трое детей.

Как развивался один из самых скандальных романов отечественного шоу-бизнеса? Почему Джанабаева рисковала навсегда остаться одинокой? Рассказывает 5-tv.ru.

Случайная беременность?

Со своей первой супругой Ириной Малухиной Валерий познакомился еще в студенческие годы. Тогда он учился на факультете радиотехники, жил в общежитии, был беден и очень переживал из-за внешности. Будущему артисту пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться расположения красавицы.

Страстные поцелуи у подъезда, нежные объятия и томные признания — под напором Меладзе девушка оказалась бессильна. Их свадьба состоялась в 1989 году. Влюбленные жили счастливо и дружно до того, как переехали из Николаева в Москву: Валерий все время уделял творчеству и бизнесу, а Ирина сходила с ума от ревности. Особенно, когда в его коллективе появилась обаятельная молодая певица.

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Ее звали Альбина Джанабаева. Не проработав бок о бок с артистом и двух лет, она ушла в декретный отпуск — ждала сына. Поклонники гадали, кто отец малыша: девушка никогда и никому не рассказывала о своем спутнике. Его, в общем-то, и не было.

Слухи о тайном романе Меладзе и Джанабаевой появились после того, как вокалистка раскрыла имя своего ребенка — Костя. Фанаты усмотрели в этом очевидный намек на брата Валерия — продюсера Константина Меладзе. Тем более, что мужчины всегда состояли в теплых отношениях и сотрудничали. Когда же певицу позвали в поп-группу «ВИА Гра» — сомнений не осталось ни у кого: это любовь.

Как бы то ни было, долгие годы ни Джанабаева, ни Меладзе, ни его супруга, брат и знакомые артисты сплетни не комментировали.

Любовный треугольник

Кто-то считает, что Альбина забеременела специально — ей хотелось удержать влиятельного артиста. Другие склонны думать, что виной всему роковая случайность: не будь ее, не было бы самого обсуждаемого романа и не родилось бы еще двое очаровательных малышей.

Порядка десяти лет Джанабаева боролась за любимого мужчину. Он же постоянно метался в сомнениях: в браке с Малухиной родилось трое детей. Но разве мог он бросить дорогих Софью, Ингу и Арину? Кроме того, с Ириной он пережил тяжелую утрату — общий сын умер спустя десять дней после родов.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В измене жене Меладзе осмелился признаться публично только в 2009 году. Он заявил, что в свидетельстве о рождении Кости в графе отец значится его имя. Несмотря на раскаяние, ушел от Ирины артист только в 2012 году, а официально развелся с ней в январе 2014 года.

Женщина всеми силами пыталась сохранить семью и верила, что у нее с певцом еще много лет счастливой жизни. Однако Валерий был слишком сильно влюблен в Альбину.

«Я благодарна своему мужу за то, что это со мной произошло. В противном случае внутренне я бы никогда не стала другой. Не поняла бы, что есть жизнь за пределами семьи», — говорила после экс-супруга Меладзе.

Пока Валерий разбирался с формальностями — судами и алиментами, Джанабаева забеременела и родила ему второго сына Луку. Тем, кто их осуждал, влюбленные твердили: ничего вопиющего не произошло. Просто люди любят друг друга и ходят наслаждаться мгновением — за что упрекать?

«Как я устал от всего этого! Все кругом разводятся, уходят, приходят… Почему именно меня так мучают?» — недоумевал артист.

Джанабаева отказывалась ассоциировать себя с разлучницей. Она напоминала: для развода у каждого человека есть веские причины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Сейчас в этой семье трое детей. Несмотря на большую занятость, Меладзе старается уделять всем наследникам максимум времени. Старших, от Ирины, также поддерживает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Константина Меладзе — певица Вера Брежнева — также задумалась о рождении третьего ребенка.