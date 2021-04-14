Женщины каких знаков чаще всего выходят замуж за богатых мужчин

Выйти замуж за миллионера мечтают многие женщины. Некоторым в этом помогают звезды. Астрологи рассказали, у представительниц каких четырех знаком зодиака есть все шансы стать женами богачей. Об этом пишет «Восток-Медиа».

Близнецы

Загадочные Близнецы притягивают внимание мужчин. Дело не только в красоте представительниц этого знака зодиака. Дамы-Близнецы обладают особым шармом, перед которым не может устоять ни один кавалер. Это делает их идеальной парой для богатых и статусных мужчин. Близнецы способны украсить жизнь партнера и наполнить ее новыми яркими эмоциями.

Львы

Львы — царицы во всех смыслах. Они идут по жизни с высоко поднятой головой. Добиться Львицу не просто. Они знают себе цену. С такими требовательными партнершами может справиться не каждый мужчина. А миллионеры — люди настойчивые и трудолюбивые. Именно поэтому дамы-Львы — им по плечу.

Тельцы

Прагматичные и требовательные Тельцы не соглашаются на что попало. Они привлекают сильных мужчин и могут стать для них надежными партнершами. Женщины-Тельцы в силах не только сохранить богатство мужа, но и преумножить его. К тому же Тельцы обаятельны и милы. Эти женщины очень преданны партнеру, который ценит и уважает их.

Козероги

Женщины-Козероги — настоящие трудоголики. Они способны и сами заработать миллионы. Поэтому их не интересуют слабые мужчины. Козероги согласятся только на равного партнера. Правда, рядом с мужчиной женщины-Козероги никогда не станут демонстрировать собственный статус, наоборот — будут подчеркивать превосходство партнера.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог рассказал, какие привычки мешают людям разбогатеть.