«Сумасшедшее время!» — о чем рассуждал Борткевич в своем последнем интервью

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 6 530

Звезды «Песняров» не стало в ночь на 13 апреля. 5-tv.ru рассказывает, что беспокоило артиста последние годы.

Фото, видео: ТАСС / Гусарин Дмитрий; 5-tv.ru

Бывший солист ВИА «Песняры» и руководитель одноименного ансамбля Леонид Борткевич умер в ночь на 13 апреля в Белоруссии. В последние годы он мало общался с журналистами и все время откладывал встречи по причине плохого самочувствия. Однако для корреспондентов 5-tv.ru сделал исключение.

Его последнее интервью — своего рода обращение к слушателям, зрителям. Заслуженный артист БССР размышляет об искусстве и новых тенденциях, вкусах молодежи. Он с сожалением замечает, что музыка скорее деградирует, чем развивается. А самое страшное — нет способа разрешить ситуацию.

Где цензура?

Перед началом беседы Леонид Борткевич посмотрел один из клипов знаменитого рэпера Моргенштерна. На лице его появилась улыбка, а глаза засияли: казалось, вот сейчас он похвалит молодого музыканта, даст ему несколько наставлений. Но артист заговорил о другом.

«Это все смешно! Какая-то цензура должна быть. Все лезут петь. Нет ни дикции, ни голоса. Сцена — это святое место. Туда пускать не всех можно, я считаю», — заметил Борткевич.

Леонид Леонидович напомнил, что еще 20-30 лет назад никто из знаменитостей — будь то действительно выдающийся певец или актер — не смел ставить себя выше других и называть «звездой». Деятели культуры были скромны и много трудились, а потому добивались колоссальных успехов.

И хотя Борткевич делает упор на профессионализм артиста, он утверждает, что родившийся бесталанным никогда не сможет сделать головокружительную карьеру. А модные лайки, подписки — ничто по сравнению с истинным признанием.

«Шульженко и Утесов никогда себя звездами не называли. Сейчас запела, и тут же ее на сцену толкают. Если ты поешь, играешь — это все с детства. Просто так не научишься никогда. Талант сам по себе не приходит», — заявил руководитель «Песняров».

Как бы то ни было, Борткевич продолжал верить: среди груды хлама и мусора, бессмысленных текстов песен и «голых» кадров в фильмах, обязательно найдется что-то стоящее. Просто пока зритель и слушатель не поймет, что именно ему нужно, — результата не будет.

«Наряду с дерьмом обязательно будет и добро. Но кто знает, что победит? Мы не знаем, куда идти. Очень тяжело к чему-нибудь прислушаться, посмотреться. Все в конце концов становится банальным. Но сейчас просто такое время. Какое-то сумасшедшее», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится прощание с Леонидом Борткевичем.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
75.68
-1.57 90.54
-1.38
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

16:57
В CNN признались, что сливали Трампа во время выборов президента США
16:48
МИД и Департамент госбезопасности Литвы ответят перед Киркоровым в суде
16:42
Можно ли забеременеть от… ? — гинеколог о неочевидных возможностях зачать ребенка
16:37
Экс-помощник полпреда президента в УФО получил 12,5 года колонии за госизмену
16:35
Победившие в «Лидерах России» иностранцы ускоренно получат гражданство РФ
16:32
Песков ответил на вопрос о подготовки встречи Путина с Байденом

Сейчас читают

«Сумасшедшее время!» — о чем рассуждал Борткевич в своем последнем интервью
Бандитское детство, конферанс, развод на старости лет: каким был Олег Марусев
Десять лет в тени: как развивался роман Джанабаевой и Меладзе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака