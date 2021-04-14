Бывший солист ВИА «Песняры» и руководитель одноименного ансамбля Леонид Борткевич умер в ночь на 13 апреля в Белоруссии. В последние годы он мало общался с журналистами и все время откладывал встречи по причине плохого самочувствия. Однако для корреспондентов 5-tv.ru сделал исключение.

Его последнее интервью — своего рода обращение к слушателям, зрителям. Заслуженный артист БССР размышляет об искусстве и новых тенденциях, вкусах молодежи. Он с сожалением замечает, что музыка скорее деградирует, чем развивается. А самое страшное — нет способа разрешить ситуацию.

Где цензура?

Перед началом беседы Леонид Борткевич посмотрел один из клипов знаменитого рэпера Моргенштерна. На лице его появилась улыбка, а глаза засияли: казалось, вот сейчас он похвалит молодого музыканта, даст ему несколько наставлений. Но артист заговорил о другом.

«Это все смешно! Какая-то цензура должна быть. Все лезут петь. Нет ни дикции, ни голоса. Сцена — это святое место. Туда пускать не всех можно, я считаю», — заметил Борткевич.

Леонид Леонидович напомнил, что еще 20-30 лет назад никто из знаменитостей — будь то действительно выдающийся певец или актер — не смел ставить себя выше других и называть «звездой». Деятели культуры были скромны и много трудились, а потому добивались колоссальных успехов.

И хотя Борткевич делает упор на профессионализм артиста, он утверждает, что родившийся бесталанным никогда не сможет сделать головокружительную карьеру. А модные лайки, подписки — ничто по сравнению с истинным признанием.

«Шульженко и Утесов никогда себя звездами не называли. Сейчас запела, и тут же ее на сцену толкают. Если ты поешь, играешь — это все с детства. Просто так не научишься никогда. Талант сам по себе не приходит», — заявил руководитель «Песняров».

Как бы то ни было, Борткевич продолжал верить: среди груды хлама и мусора, бессмысленных текстов песен и «голых» кадров в фильмах, обязательно найдется что-то стоящее. Просто пока зритель и слушатель не поймет, что именно ему нужно, — результата не будет.

«Наряду с дерьмом обязательно будет и добро. Но кто знает, что победит? Мы не знаем, куда идти. Очень тяжело к чему-нибудь прислушаться, посмотреться. Все в конце концов становится банальным. Но сейчас просто такое время. Какое-то сумасшедшее», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится прощание с Леонидом Борткевичем.