Стало известно, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются миллиардеры. Для того чтобы это выяснить, издание Forbes проанализировало даты рождения самых богатых людей мира.

Девы

12% от общего числа очень состоятельных людей родились именно под этим знаком. Шансы Дев разбогатеть выше, чем у других представителей астрологического круга. Девы трудолюбивые, коммуникабельные и харизматичные. Эти качества помогают им заводить множество полезных знакомств.

Водолеи

8% от общего количества богачей составляют Водолеи. Они настолько свободолюбивы, что часто пренебрегают семьей ради карьеры. Работе они отдают очень много времени. Именно поэтому добиваются больших успехов на трудовом поприще.

Овны

Как и в случае с Водолеями, среди миллиардеров — 8% родились под знаком Овна. Эти представители зодиакальной дюжины трудолюбивые, целеустремленные и упрямые. Они готовы использовать любые методы для достижения своих целей.

Рыбы

Рыбы совершенно спокойно переносят любые удары судьбы. Именно поэтому они отлично приспосабливаются под ситуацию и налаживают деловые связи. К тому же представители этого знака зодиака очень харизматичны и хитры. Деньги часто достаются им легко.

Козероги

Козероги — холодные и расчетливые. Они быстро шагают по карьерной лестнице. У Козерогов всегда есть план действий, которого они успешно придерживаются. Также зарабатывать большие деньги им помогает невероятная дисциплинированность и любовь к трудностям.

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