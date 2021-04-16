🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 апреля, растущая Луна будет хорошим покровителем в бытовых и финансовых делах. Это отличный день для важных покупок и новых проектов на работе.

♈ Овен

В последнее время в вашей жизни могло произойти много не самых приятных событий, однако не забывайте, что все делается к лучшему. Иногда путь к звездам лежит через тернии. Сегодня подходящий день для того, чтобы оборвать нити, связывающие вас с прошлым, избавиться от уже отработанного багажа отношений и хорошенько задуматься о будущем.

Космический совет: отпустите прошлое и следуйте вперед.

♉ Телец

Пришло время посмотреть всем трудностям в глаза и начать бороться за свое счастье, Тельцы. Разберитесь с давно накопившимися делами на работе, дома и в отношениях, приведите в порядок свои финансы. Только поборов страхи, вы сможете сделать следующий шаг.

Космический совет: боритесь за свое счастье.

♊ Близнецы

Звезды направляют в вашу сторону настоящие денежные потоки, вам остается только не упустить свой шанс. Сегодня подходящий день, чтобы просить прибавки или повышения. Будьте уверены в своих силах, потому что вы действительно мастер своего дела. И пусть другие это оценят!

Космический совет: примите то, что дает вам Вселенная.

♋ Рак

Тот метод, которым вы решали проблемы ранее, может не сработать сегодня, ведь мир меняется. Да и стоит ли каждый раз выбирать одно и то же, когда наша жизнь — прекрасное поле для экспериментов? Загляните внутрь себя, и вы увидите новый пути к счастью.

Космический совет: найдите новые пути.

♌ Лев

Сегодня подходящий день для того, чтобы начать говорить правду. Время отстаивать то, во что вы верите, и вдохновлять других делать то же самое. Помните, что ни один добрый поступок не остается незамеченным. Звезды также рекомендуют вам заняться поисками баланса между работой и личной жизнью. Возьмите передышку, чтобы найти новые ориентиры.

Космический совет: пришло время говорить правду.

♍ Дева

Ваш дом — это не только крепость, где можно укрыться от напастей судьбы, но и место, где вы можете развиваться, Девы. Не бойтесь пробовать новое и менять что-то в своей жизни. А начать можно с простой перестановки в спальне. Вы удивитесь тем глубинам чувств и сознания, которые откроются вместе с этими изменениями.

Космический совет: не бойтесь менять свою жизнь.

♎ Весы

Если вы привыкли ходить проторенными дорожками, то сегодня отличный день для того, чтобы сойти на неизвестную тропу. И пусть вас не пугает ее нехоженность, Весы. Во всем кто-то был первым. Чтобы совершить открытие, необходимо делать то, что до вас не делал никто. Не смотрите на то, куда идут другие, и найдите путь верный путь к себе.

Космический совет: нарушайте правила.

♏ Скорпион

Сейчас самое время начать работать над достижением больших целей. Да, к крупной задаче трудно приступить, но стоит только взяться за дело, и все пойдет как по маслу. Звезды будут вдохновлять вас в процессе работы, придавая все новые и новые силы. Вы оглянуться не успеете, как окажитесь впереди всех конкурентов. А ведь вы этого и хотите, правда?

Космический совет: продолжайте усердно работать.

♐ Стрелец

Пришло время избавиться от всего «токсичного», что есть в вашей жизни, будь то пристрастия, вредные привычки или бывшие, к котором вы постоянно возвращаетесь по необъяснимой причине. Все это держит вас в плену, не давая развиваться. Подумайте, где бы вы могли быть сейчас, если бы не все эти беды в вашей жизни. Увидели? А теперь действуйте — проведите «генеральную уборку» в своей жизни.

Космический совет: разорвите замкнутый круг.

♑ Козерог

Вы могли бы сказать «да» всему, но принесет ли это вам пользу? Подумайте, действительно ли взятые обязательства приносят вам удовольствие? Разберитесь, где ваше настоящее «я», чего вы на самом деле хотите и что вам нравится. Сначала эти открытия могут даже испугать, но это единственный правильный путь к счастью.

Космический совет: найдите свое настоящее «я».

♒ Водолей

Вселенная сегодня на вашей стороне, и она несет вам возможности, которые обещают вывести жизнь на новый уровень. Звезды будут помогать вам во всем, особенно в финансовых начинаниях. Так что смело беритесь за новые проекты и реализовывайте свои идеи — все это может стать новым источником дохода.

Космический совет: используйте возможности, данные Вселенной.

♊ Рыбы

Каждый имеет право на свое мнение. Но это не значит, что вы должны разделять его. Перестаньте смотреть на других, постарайтесь проявлять как можно больше независимости. При этом, конечно, не забывайте о сотрудничестве и уважении. Возможно сегодня звезды направят вам именно того, кого вы ждали всю свою жизнь.

Космический совет: перестаньте смотреть на других.

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