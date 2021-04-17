Василиса Володина рассказала, каким женщинам этой весной улыбнется счастье

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Алексей Хитров
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Тех, кому благоволит Венера в Тельце, ожидает приток энергии «красоты, любви, комфорта и денежного благополучия», предсказывает астролог.

Фото, видео: Depositphotos / VaDrobotBO; Instagram @vasilisa.volodina

С 14 апреля по 9 мая счастье улыбнется абсолютно всем женщинам. Таким прогнозом порадовала прекрасную половину своих подписчиков в Instagram астролог Василиса Володина.

Все дело в положении Венеры: в этот период она будет находиться в Тельце, что означает приток энергии «красоты, любви, комфорта и денежного благополучия» именно для дам, поясняет астролог.

«А еще тельцовская Венера делает всех нас немного доброжелательнее и благодушнее», — цитирует Володину «Экспресс газета».

Также она дала несколько советов, которые привлекут в жизнь женщины счастье. Так, период с 14 апреля по 9 мая — идеальное время для смены имиджа, поэтому можно смело идти в салон красоты за новым весенним образом.

Кроме того, в этот период разрешается побаловать себя, отменить изнуряющие диеты и позволить себе маленькие женские слабости. Счастье не любит тех, кто всегда напряжен и хмур — напоминает астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Весной необходимо освежить и гардероб, однако обновки должны быть не только стильными и модными, но и комфортными, говорит Володина. Еще она советует приобрести пару интересных и красивых аксессуаров для дома — это привлечет удачу и благополучие.

Тем дамам, которые строят карьеру, в названный период нужно подумать о планах на будущее. Возможно, именно в эти дни их посетят идеи о том, как продвинуться в профессии и начать больше зарабатывать.

Наконец, Венера в Тельце призывает женщину открыть свои чувства мужчине, за которым она давно наблюдает, и не бояться признаться в любви, так как в этот период ее вряд ли отвергнут.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, астролог Василиса Володина назвала даты рождения тех, для кого 2021 год выдастся нервным и напряженным.

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