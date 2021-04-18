День Федула-ветреника: что можно и что нельзя делать 18 апреля
На Руси в этот день почитали память святого мученика, который был казнен за отказ отречься от веры.
Фото: Ukrainenews.fakty.ua
Православные христиане 18 апреля вспоминают святых мучеников Феодула и Агафопода. Они жили в городе Фессалоники и проповедовали христианство.
Однажды их поймали и потребовали отказаться от своей веры. Мужчины не согласились, и тогда их отправили в темницу. После нескольких неудачных попыток склонить Феодула и Агафопода к язычеству местный правитель принял решение расправиться с мучениками.
Традиции и обычаи 18 апреля:
В народе верили, что с этого дня на замену холодным ветрам приходят теплые. Отсюда появилась поговорка — «Федул — теплый ветер надул».
18 апреля на Руси открывали настежь окна и просили избавить их от нечистой силы и сырых ветров, приносящих с собой осадки или туман.
Народные приметы 18 апреля:
Осиные гнезда располагаются на открытых местах — к дождливому лету;
Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет ненастным;
Вечером слышен крик чибиса — установится ясная погода;
Глухари молчат — грядет ненастье.
Что нельзя делать 18 апреля:
В этот день нельзя ничего выбрасывать из окна. Считается, что 18 апреля ангел Господний внимательно следит за каждым через проем.
Нежелательно держать окна закрытыми. В народе верили, что, если по комнатам не будет ходить сквозняк — все болезни останутся у обитателей дома.
В день Феодула нельзя впускать кошку в жилище через окно. Также не надо выпускать животное на улицу таким же образом. В противном случае дом могут обворовать.
Что можно делать 18 апреля:
На Федул желательно вымыть все окна. Тогда хозяевам будет сопутствовать удача.
Лучше перестирать все имеющиеся в доме полотенца и вывесить их на улице. Пребывание на свежем воздухе зарядит их положительной энергетикой.
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