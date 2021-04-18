🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 апреля, растущая Луна в Раке принесет некоторым представителям знаков зодиака ряд изменений в жизни. Для желающих реализовать свой потенциал — день будет крайне подходящим.

♈ Овен

Овны, наметьте на этот день важные дела, которые вы не успели сделать в течение недели. Воскресенье полезно провести дома, рядом с родными за душевными беседами. Избавьте себя от чрезмерных алкогольных возлияний.

Космический совет: избавьте себя от чрезмерных алкогольных возлияний.

♉ Телец

18 апреля звезды рекомендуют Тельцам быть сдержанными в покупках. Хорошо взвешивайте свои расходы и подумайте, действительно ли они вам нужны. Возможно, стоит поберечь кровно заработанные.

Космический совет: хорошо взвешивайте свои расходы.

♊ Близнецы

Успех будет сопровождать вас, Близнецы, во всех делах. К концу вечера ждите из-за рубежа вестей. Также представители этого астрологического символа 18 апреля могут дождаться примирения с объектом своей симпатии.

Космический совет: постарайтесь помириться с партнером.

♋ Рак

Ракам придется в воскресенье поставить чужие интересы выше своих. Впрочем, не переживайте, совсем скоро ситуация изменится. Вы заметите, как окружающие начнут к вам прислушиваться и воздавать должное.

Космический совет: не переживайте по пустякам.

♌ Лев

Не позволяйте своим чувствам взять верх над разумом, Львы. Так можно обидеть тех, кто находится рядом с вами. Вы рискуете крайне легко отогнать от себя нужных людей и трудную минуту остаться одни.

Космический совет: попросту не рискуйте.

♍ Дева

18 апреля сосредоточьтесь над проблемами, с которыми не можете справиться. С людьми, которые вам неприятны начинать общих дел не стоит. Побудьте в одиночестве, проанализируйте произошедшие события и просто отдохните.

Космический совет: проанализируйте произошедшие события.

♎ Весы

18 апреля Весы не способны объективно оценивать ситуацию, поэтому подождите с принятием судьбоносного решения. Ко всему, что вам будут говорить в этот день — относитесь с недоверием. Отношения с человеком, к которому давно испытываете теплые чувства, могут начать развиваться.

Космический совет: относитесь с недоверием к собеседникам.

♏ Скорпион

Сегодняшний день принесет вам, Скорпионы, некоторые изменения. Помните, что спонтанные решения не будут способствовать улучшению вашей жизни. Вы в последнее время и так терпите много негатива со стороны партнера. Избавьтесь от ненужной моральной нагрузки.

Космический совет: избавьтесь от ненужной моральной нагрузки.

♐ Стрелец

18 апреля Стрельцам не стоит начинать серьезных разговоров со своей второй половинкой. Постарайтесь в этот день никуда не опаздывать. Лучше выйти из дома заблаговременно, чем перед самым носом упустить свою удачу.

Космический совет: не затевайте серьезные беседы с партнером.

♑ Козерог

Козероги, благодаря влиянию звезд, вы, вероятно, почувствуете усталость. Погода в значительной степени, конечно, повлияет на вашу производительность труда. К мнению незнакомцев прислушиваться не стоит. Будьте начеку!

Космический совет: будьте начеку!

♒ Водолей

Водолеям стоит посвятить день составлению планов на следующие выходные. Подумайте, что вам надо обязательно надо сделать из важных дел. Неплохо распланировать и предстоящие будни. В дальнейшем это принесет результаты.

Космический совет: займитесь организацией свободного времени.

♊ Рыбы

18 апреля для Рыб будет непростой день. Есть большая вероятность ссор и конфликтов. Чтобы вернуть себе настроение и вдохновение, начните заниматься теми делами, которые доставляют вам удовольствие. Побольше молчите.

Космический совет: побольше молчите.

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