«Встать с дивана будет сложно»: прогноз Володиной на неделю с 19 по 25 апреля

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Георгий Иванов
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В ближайшие семь дней лучше продолжить работать над уже начатыми делами, чем заводить новые.

Фото, видео: Depositphotos / andriano_cz; Instagram @vasilisa.volodina

Знаменитый астролог и телеведущая Василиса Володина дала свой прогноз на грядущую неделю с 19 по 25 апреля. По ее словам, в этот период зерна предпринятых ранее усилий могут дать уже "не только всходы, но и плоды", поэтому важно не упустить возможности, которые предоставит судьба.

«Планеты в Тельце задают инерцию всем делам. Продолжать и доделывать легче, чем стартовать и делать первые шаги», — заверила астролог.

Володина также добавила, что на этой неделе звезды будут помогать тем, кто желает изменить свое финансовое положение, однако нестись сломя голову за все большей и большей выгодой, не видя ничего вокруг кроме денег, тоже будет излишним.

Instagram @vasilisa.volodina

«Необычайно усиливается курс на прагматизм. Даже просто встать с дивана меньше, чем за N-дцать долларов, многим будет сложно. Хитроумные интеллектуалы заметно проиграют незатейливым коммерсантам», — пояснила она.

В личной сфере предсказательница рекомендовала получше присмотреться к нынешним партнерам, чем бесконечно пребывать в фантазиях об идеале.

«Журавль в небе покажется не таким сексуальным, как синица в руке. Без легкой манипуляции сильную половину человечества будет сложно раскачать на что-то стоящее», — предостерегла Володина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина рассказала, каким женщинам этой весной улыбнется счастье.

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