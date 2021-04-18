«Встать с дивана будет сложно»: прогноз Володиной на неделю с 19 по 25 апреля

Знаменитый астролог и телеведущая Василиса Володина дала свой прогноз на грядущую неделю с 19 по 25 апреля. По ее словам, в этот период зерна предпринятых ранее усилий могут дать уже "не только всходы, но и плоды", поэтому важно не упустить возможности, которые предоставит судьба.

«Планеты в Тельце задают инерцию всем делам. Продолжать и доделывать легче, чем стартовать и делать первые шаги», — заверила астролог.

Володина также добавила, что на этой неделе звезды будут помогать тем, кто желает изменить свое финансовое положение, однако нестись сломя голову за все большей и большей выгодой, не видя ничего вокруг кроме денег, тоже будет излишним.

Instagram @vasilisa.volodina

«Необычайно усиливается курс на прагматизм. Даже просто встать с дивана меньше, чем за N-дцать долларов, многим будет сложно. Хитроумные интеллектуалы заметно проиграют незатейливым коммерсантам», — пояснила она.

В личной сфере предсказательница рекомендовала получше присмотреться к нынешним партнерам, чем бесконечно пребывать в фантазиях об идеале.

«Журавль в небе покажется не таким сексуальным, как синица в руке. Без легкой манипуляции сильную половину человечества будет сложно раскачать на что-то стоящее», — предостерегла Володина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина рассказала, каким женщинам этой весной улыбнется счастье.