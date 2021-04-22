Приятные ощущения: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на май 2021 года

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала на своем YouTube-канале, что сулят звезды представителям всех знаков зодиака в мае 2021 года. По словам эксперта, последний месяц весны не будет краеугольным для всего года. Но к концу мая напряжение будет ощутимо возрастать. Самым прекрасным, по словам Володиной, станет период с 4 по 8 мая.

«Венера будет в прекрасном для себя знаке Тельца, который позволяет нам получать больше удовольствия от жизни, радоваться бытовым вещам. И Меркурий в эти дни будет уже находиться в комфортном для себя знаке Близнецов. Повышать жажду общения и дарить легкость», — пояснила астролог.

По словам Василисы Володиной, май будет протекать спокойно. Ощущения от него останутся самые приятные. Но к середине месяца настроение у людей может начать меняться.

«13 мая Юпитер войдет в знак Рыб, поменяет наши социальные акценты, передвинет их с "водолейской" темы, к "рыбной“», — сообщила эксперт.

«Водолейской» темой Володина называет желание добиться свободы, защитить свои права и продемонстрировать свою независимость. А «рыбная» тема — более гуманистические ценности.

23 мая, по словам Володиной, Сатурн станет ретроградным. Это значит, что вместе с ним начнут затормаживаться все вопросы, касающиеся общения с государственными инстанциями.

«Недвижимость, все что связано с ее приобретением. Получение государственных разрешений и вообще все виды общения с государством», — привела примеры специалист.

Ключевым событием третьего месяца весны, по мнению Володиной, станет лунное затмение, которое случится 26 мая. Именно оно и будет вызывать ощущение роста напряженности.

«Надо сказать, что не само по себе затмение, а коридор затмений, который начнется 23 мая и протянется до начала июня. Лунное затмение порождает больше разногласий в парах и вообще в отношениях с противоположным полом. В отношениях с другими людьми. А все почему? Потому что нам хочется поярче показать миру свои эмоции», — сообщила Василиса Володина.

Она добавила, что 29 мая Меркурий повернет в ретроградность. Но основная часть этого периода захватит июнь.

«А вот июнь будет уже по-настоящему важным месяцем. И он претендует на звание самого важного месяца 2021 года», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина дала свой прогноз на неделю с 19 по 25 апреля.