Марс в Раке: Володина рассказала, чего не стоит делать с 23 апреля по 11 июня

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Алексей Хитров
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Известный астролог посоветовала проявлять настойчивость и не пасовать перед неудачами.

Фото, видео: www.globallookpress.com; Instagram @vasilisa.volodina

С 23 апреля по 11 июня планета Марс будет находиться в знаке Рака. Знаменитый астролог Василиса Володина предупреждает, что в этот период женщины будут более эмоциональны в принятии решений, начнут сильнее ориентироваться на семейные стереотипы, а представители сильного пола внезапно покажутся им очень слабыми. Эксперт дала ряд рекомендаций относительно того, как пережить время вхождения Марса в Рак максимально спокойно.

Во-первых, говорит Володина, в указанный период не стоит действовать слишком прямолинейно, «в лоб», чего бы это ни касалось. Также не рекомендуется в это время передоверять кому-либо важные и сложные дела.

В отношениях с близкими нужно проявлять сдержанность и не вымещать на них свое раздражение. Что касается работы, то в этот период нужно подойти к ней со всей серьезностью и ответственностью, а не трудиться только «по настроению».

«Не стоит затевать конфликты на национальной почве», — подчеркивает астролог.

С другой стороны, продолжает Володина, время вхождения Марса в знак Рака благоприятно для ремонта и обустройства жилища. Она советует в этот период проявлять настойчивость, не сдаваться при первой неудаче и активно бороться с ленью.

«Подходящее время, для того чтобы просить помощи у родственников и прислушиваться к собственной интуиции», — добавляет астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда, по совету Василисы Володиной, направить усилия с 19 апреля по 4 мая, когда планета Меркурий переходит в знак Тельца.

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