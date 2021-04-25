«В лоб» не получится: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 26 апреля по 2 мая

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Екатерина Бородина
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В ближайшие семь дней ожидается бурный всплеск фантазии и внезапные открытия.

Фото, видео: Depositphotos / andriano_cz; Instagram @vasilisa.volodina

Первые дни мая обещают быть насыщенными на разные приятные события. Многие уже мечтают о шашлыках, другие же с благоговением вспоминают о грядках. Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, что произойдет в эту приятную пору и чего лучше избегать в своем гороскопе, опубликованном в Instagram.

По ее словам, вплоть до четверга необходимо будет изменить свое привычное отношение к миру и свои представления о нем.

«Иначе говоря, применять шаблонный и вроде вы выверенный теоретически подход „в лоб“ не получится», — пояснила астролог.

Однако это будет несложно. По мнению Володиной, в этот период внезапные озарения и открытия будут происходить гораздо чаще.

«К выходным личного напряжения станет заметно меньше, а фантазия заработает в турборежиме. Интуитивные открытия этого времени больше относятся к тому, как улучшить личную жизнь и помириться с окружающей действительностью», — поделилась она.

Instagram @vasilisa.volodina

В заключение телеведущая и астролог добавила, что некоторым из ваших электронных устройств потребуется «подзарядка» дедовским методом.

«Иногда сложному электронному агрегату нужен мощный удар кулаком, чтобы начать работать», — добавила Володина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не стоит делать с 23 апреля по 11 июня, по мнению Василисы Володиной.

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