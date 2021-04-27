Когда красить яйца, печь куличи и готовить пасху — рассказал священник

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 748

Православные христиане в 2021 году отмечают Светлое Христово Воскресение 2 мая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

С приближением Пасхи многие задаются вопросом, в какой день следует красить яйца и печь куличи. Священник, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, Григорий Геронимус рассказал 5-tv.ru о наиболее подходящем для этого времени.

По его словам, строгих церковных установлений по этому поводу не существует, и каждая хозяйка сама выбирает удобное для себя и для семьи время и день.

«Разумеется, это нужно сделать в последние дни Страстной седмицы. Крайне желательно сделать это в такое время, чтобы осталось время для посещения богослужений. Для христианина важнее посетить богослужения, чем подготовить пасхальный стол», — рассказал священник.

Как отметил Геронимус, очень важно, чтобы в подготовку к празднику были включены все члены семьи, особенно дети. Тогда это может носить некий педагогический характер.

«Как правило, готовкой и раскрашиванием яиц занимаются в пятницу между службами. Последние приготовления можно сделать в Великую субботу, и в субботу же в нашей современной практике мы, как правило, несем яички, пасхи и куличи в храм, чтобы освятить эту пасхальную снедь», — заключил настоятель храма.

Известно, что в 2021 году православные христиане отмечают день Пасхи в воскресенье 2 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и запрещено делать в Страстную неделю.

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