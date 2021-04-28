От каких травм могут умереть разные знаки зодиака?

Астрологи полагают, что в какой-то мере жизненный финал уже «вписан» в судьбу человека согласно его знаку зодиака. И у каждого есть определенные риски. Так, некоторым людям свойственно безответственное отношение к своему здоровью, а другим — увлечение, к примеру, экстремальными видами спорта. Поэтому вероятность гибели от травмы существует в разной степени для всех.

Овны

Первое место в этом опасном соревновании астрологи отдали Овнам. Их бесшабашная голова — наиболее подверженная травмам часть тела. Рядом с ней постоянно пролетают кирпичи, она то и дело страдает в драках или во время лихачеств за рулем. Так что лучше бы вам, Овны, помнить об этом каждый раз, когда ввязываетесь в очередную авантюру! Иначе недолго протянете!

Тельцы

Крепкое от природы здоровье Тельцы «компенсируют» полным отсутствием интереса к рекомендациям врача. Все доктора кажутся им шарлатанами, которые не лечат, а калечат. Поэтому велик риск отойти в мир иной из-за запущенной болезни или травмы. Также под ударом всегда будет психологическое состояние Тельцов — превратности судьбы ранят их не меньше, чем удар ножом!

Близнецы

До чего романтичная смерть — в объятиях горячей любовницы! Именно такая возможна в случае Близнецов. Скорее всего представители этого знака проживут очень долгую жизнь, хотя крепкого здоровья свыше им не дано. Жажда романтических приключений не отпустит близнецов и в 80, и в 90 лет, но в таком возрасте можно и с кровати упасть, и бедро вывихнуть, и сердечный приступ схватить!

Раки

Главные травмы в жизни Раков — психологические. Они настолько склонны к ипохондрии и меланхолии, что до глубокой старости вряд ли доживут. Более того, к своим похоронам они начнут готовиться заранее, так как им в принципе свойственно ожидать самого худшего. Не удивляйтесь, если ваш родственник-Рак, находясь в добром здравии и ясном (ну почти) уме, предоставит вам расписание траурной церемонии, осведомит о месте захоронения (уже договорился) и выдаст костюм, в котором отправится в мир иной — наводить тоску на ангелов.

Львы

Львы, в отличие от Раков, жить страстно любят, но порой слишком стараются. Они постоянно на острие, готовы веселиться до утра и бросаться на помощь всем страждущим. Но какое тело выдержит подобные нагрузки? Возможность разбиться о землю с нераскрывшимся парашютом за плечами или сорваться на бешеной скорости за рулем с горного серпантина в пропасть всегда висит надо Львом. Стоит ли объяснять, какими травмами это чревато?

Девы

Девы как кошки — у них как минимум девять жизней! Они очень часто оказываются на грани гибели, но чудом ее избегают. Астрологи считают, что у представителей этого знака может быть до трех «репетиций» смерти. Однако после них может наступить и вполне реальная, если не начнете проявлять осторожность. Внимательно смотрите по сторонам, переходя дорогу, иначе из нанесенных вам шальным автомобилем травм трудно будет выбрать самую опасную для здоровья.

Весы

Весы тоже ребята мнительные, как Раки и Тельцы. Но в страхе за свою жизнь они становятся очень энергичными и активными — в церкви усиленно договариваются об отпущении грехов, а в районной поликлинике требуют самого внимательного отношения к себе врачей. Даже еле заметную родинку под коленом они тщательно изучат в компании онкологов, дерматологов и, на всякий случай, народных целителей. Но судьба может сыграть с Весами злую шутку — провалится в дорожный люк и сломает спину! Так что смотрите под ноги, а не только в медицинские рецепты.

Скорпион

Скорпионы как по наитию попадают в самые опасные места и ситуации. Они всегда оказываются рядом, если горит дом, взрывается газ, бьет прорвавшейся трубы гейзер с кипятком… При этом Скорпионы абсолютно безответственны в отношении своего здоровья, и чаще всего они лечатся по принципу «само пройдет». Но не всегда проходит. Так что у этого знака зодиака есть шанс получить практически любую смертельную травму — места надо знать!

Стрелец

Стрельцы рискуют разбиться о камни, взбираясь на очередную гору, утонуть, сражаясь с акулами в морской пучине, сгореть в болиде на очередной гонке — что угодно. Просто они, как и Скорпионы, с удовольствием дразнят смерть, выбирая самые опасные развлечения, пишет Оdna-doma.ru. Так что лет на 50 безумно интересной и бесшабашной жизни можете рассчитывать. А там — как повезет!

Козероги

Козероги — те еще ипохондрики. Они всегда подозревают у себя неизлечимую болезнь, причем могут приписывать себе даже такие, которые невозможно подцепить, если не работаешь с радиоактивными изотопами без перчаток. Но умереть от этих болезней Козерогам не суждено. Как бы они ни надеялись. До могилы их доведут вредные привычки — очень уж склонны к алкоголизму, перееданию, курению и запрещенным веществам. В какую яму упадет представитель этого знака в пьяном бреду, неизвестно, а что он шею там сломает — очень вероятно!

Водолеи

Водолеи понимают, насколько ценна их жизнь, и потому заботятся о своем здоровье. Но черная старуха с косой постоянно пытается сделать свое коварное дело. Травмы на производстве очень вероятны, поэтому технике безопасности нужно следовать предельно внимательно. Будьте также осторожны с едой — риск съесть что-то испорченное и ядовитое очень велик. Но главное — берегите сердце, а то не выдержит ваших бесконечных страхов!

Рыбы

У Рыб шансов скончаться в результате травмы наименьшие. Да и страх смерти у представителей этого знака не так силен, как ужас перед одиночеством. Они не могут быть одни и остро нуждаются в поддержке семьи и друзей. И с возрастом эта потребность только укрепляется. Поэтому лучшим советом для Рыб будет следующий: налаживайте теплые отношения с близкими, не усугубляйте конфликты и сами всегда будьте рядом. Тогда в последний путь вас проводят благодарные и любящие люди, крепко держа за руку. Ну и дорогу на красный не переходите.

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