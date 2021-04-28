Что о характере мужчины может рассказать его группа крови?

Каждая из четырех групп крови человека отличается особенным составом и, как оказалось, наделяет носителя определенными чертами характера. Исследователи-медики и психологи по всему миру не первый год изучают эту взаимосвязь, и приходят к выводу, что люди с одинаковой группой крови отличаются общими свойствами темперамента, талантами в творчестве и бизнесе, совместимостью с противоположным полом. Так, эксперты составили список качеств, которые присущи мужчинам с разными группами крови.

Тип O (I группа) — самоуверенный лидер

Носителя I группы определить легко, так как эта яркая личность заметна в любой компании. Такие мужчины энергичны, целеустремленны, всегда находятся в движении и добиваются задуманного на раз. Они во всем стремятся быть первыми и лучшими. Это касается и отношений с женщинами, парень с I группой крови не успокоится, пока не покорит понравившуюся ему красавицу. К слову, едва ли она устоит перед обаянием этого самоуверенного весельчака.

Однако обременять себя женитьбой и концентрироваться долго на связи с одной избранницей эти господа не склонны. Кроме того, они вспыльчивы и очень эмоциональны, что приводит порой к серьезным конфликтам.

Тип A (II группа) — очаровательный романтик

Мужчина со II группой крови очень нежен, чувствителен, общителен — женщинам такие нравятся. Но им порой трудно подойти к незнакомке и завести разговор. Если все же такому парню удается пересилить робость и сделать первый шаг, его избранница будет купаться в любви и внимании, а детям повезет расти рядом с заботливым и чутким папой.

Носитель этой группы крови выглядит очень уравновешенным и спокойным, он даже может показаться хладнокровным. На самом деле он просто сосредоточен, ему важно всегда контролировать ситуацию, действовать продуманно, без рисков. Поэтому такие мужчины успешны в карьере, коллеги их ценят за надежность. Но неумение отдыхать может привести их к истощению и даже нервному срыву.

Тип B (III группа) — богач и умник

Мужчины с III группой крови отличаются живым умом и рассудительностью. Они способны хранить в памяти невероятное количество информации, что очень помогает добиваться успеха в любой деятельности, будь то бизнес или творчество. Богатейшие люди мира в большинстве своем имеют именно эту группу крови.

С женщинами такие парни честны и справедливы, однако усиленно работать над отношениями не станут. Если даме что-то не нравится, ее не будут удерживать. С таким умом да при деньгах найти спутницу жизни легко. Но стоит сердцу этого карьериста прикипеть к представительнице прекрасного пола, и пышная свадьба не за горами. И дети, и жена мужчины с типом крови B будут опекаемы и любимы, несмотря ни на что.

Тип AB (IV группа) — спокойный и скромный

Редкая IV группа крови превращает мужчину в холодную гору спокойствия. Ничто не потревожит его и не заставит понапрасну переживать. Представители этого типа благородны, человеколюбивы, справедливы и общительны. Рядом с ними всегда есть настоящие друзья и люди, берущие с них пример. Однако они нерешительны и порой не способны сосредоточиться — могут бросить дело на полпути.

Парни с IV группой не амбициозны, они хорошо чувствуют себя в качестве наемных работников и не стремятся к власти. Женщина, в которую влюблен этот товарищ, может долго не подозревать, что является предметом страсти, пишет Мoydom.moscow. После признания в чувствах такому мужчине нужно время, чтобы убедиться в искренности и взаимности со стороны партнерши. Лишь женившись и, возможно, став отцом, такой мужчина начнет доверять избраннице полностью.

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