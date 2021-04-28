Мощный оберег: как приготовить черную соль в Чистый четверг и отогнать ей беды

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Алексей Хитров
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Славяне считали приготовленную по особому рецепту соль чудодейственной и лечебной.

Мощный оберег: как приготовить черную соль в Чистый четверг и отогнать ей беды

Фото: Depositphotos / mirzamlk

Соль черного цвета, приготовленную раз в году — в Чистый четверг перед Пасхой, в народе называют четверговой или четвережной. Для славян она всегда была особым продуктом, наделенным сильной энергетикой и использовавшимся как оберег, кроме того, ее считали чудодейственной и лечебной, пишет «Сибкрай».

Для чего нужна черная соль?

Черная соль издавна была снадобьем от всех болезней, ею присаливали пищу и использовали для приготовления куличей на Пасху. Также считалось, что черная соль защищает от напастей, сглаза и недобрых намерений, поэтому насыпанную в мешочек ее вешали на шею как оберег.

Кроме того, с помощью черной соли изгоняют зло из дома: сначала насыпают понемногу в углах, а затем аккуратно собирают и закапывают во дворе. При этом соль ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор.

Как приготовить черную соль?

Рецептов приготовления черной соли множество, но почти во всех присутствует пищевая каменная соль и хлеб или мука. Потребуется также натуральная ткань. Готовится соль в русской печи на березовых дровах.

Согласно одному из старинных рецептов, крупную соль нужно смочить водой и смешать с сухими хлебными крошками. Подготовленная масса выкладывается на влажную ткань, плотно заворачивается и помещается в березовый лапоть, который затем нужно закопать в печные угли и запекать четыре часа.

Как изготовить оберег?

Оберег из черной соли делают с заговором. Для этого в полотняный мешочек насыпают прокаленную соответствующим образом соль со словами: «Черной солью очищаюсь, божьим именем защищаюсь. Все, кто беды на меня насылает, с моего пути исчезает. Ключ. Замок. Язык».

После этого мешочек перевязывают красной ленточкой и носят на груди или в кармане, или хранят дома.

Магия черной соли при привороте

Считается, что черная соль может помочь избавиться от приворота. Для этого чайную ложку соли нужно растворить в литре чистой, желательно родниковой воды и выпить раствор в течение получаса. Возникающие после этого рвотные позывы свидетельствуют о положительном воздействии. Процедуру повторяют ежедневно до тех пор, пока тошнота не прекратится — это будет означать, что приворот снят.

Ранее 5-tv.ru, рассказывал о том, что можно и запрещено делать во время Страстной недели перед Пасхой.

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