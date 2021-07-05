Куда поехать отдыхать за границу на море летом 2021-го?

Россия с десятого июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.

Туристическая сфера и сами туристы испытывают сложности из-за пандемии коронавируса уже второй год. Страны открывают и закрывают границы. Отменяют и снова объявляют ограничительные меры для борьбы с распространением заболевания. Сейчас ситуация начала проясняться и кажется, миллионы жаждущих погреться у моря на заграничных курортах выдохнули, но ситуация снова обострилась. Куда все-таки можно поехать летом 2021-го, рассказывает 5-tv.ru.

Турция

Летний отпуск в этом году на турецких курортах был под угрозой срыва для россиян. Авиасообщение со страной приостановили 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но восстановили спустя два месяца. Сейчас Турция готова принять путешественников из России, а там, как обычно: «все включено», Средиземное море, разнообразный культурный досуг, отличный сервис и турецкое гостеприимство.

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Въезд в страну: Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021-го.

Правила въезда в Турцию: Для тех, кто не переболел коронавирусом за последние шесть месяцев и не прошел вакцинацию, требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Справка должна быть с QR-кодом, без него в самолет не пустят. Детям до пяти лет справка не требуется.

В качестве альтернативы ПЦР-тест турецкая сторона принимает тест на антигены (не перепутайте с тестом на антитела — Прим.ред.) к COVID-19, проведенного не ранее, чем за 48 часов до въезда в Турцию. Вакцинированные туристы должны предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Последняя доза должна быть получена за 14 дней до вылета, иначе туристу все-таки придется делать ПЦР-тест. В сертификате нужно указать данные загранпаспорта и перевести его на английский язык. Те, кто недавно переболел, могут предоставить медицинскую справку.

Последний шаг — заполнить анкету здоровья. Сделать это нужно также за 72 часа до въезда в Турцию. Бланк следует распечатать или скачать на электронное устройство, чтобы предъявить при посадке на самолет и получить специальный HES-код. Без него туриста не заселят в отель.

Внутренние ограничения в Турции: C 1 июля в стране отменили ограничения касающиеся комендантского часа и внутренних передвижений по стране для местных жителей. В силе остается постановление об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Прямое авиасообщение с РФ: Из России в Турцию уже летают регулярные и чартерные рейсы. В ближайшее время на турецкие курорты можно будет отправиться из 32 российских городов.

Транзитные рейсы в Турцию: До возобновления авиасообщения в Турцию можно было улететь через Белоруссию, Казахстан и Молдову.

Черногория

Балканская страна славится живописными горными видами, славянским гостеприимством и достопримечательностями. Черногория — один из самых любимых европейских курортов среди россиян. За одну поездку можно посетить сразу несколько городов из-за небольшого расстояния и развитой транспортной системы. Погода летом комфортная и не поднимается выше +30 градусов. Вода в Адриатическом море прохладная. В Черногории можно отдохнуть экономно, например, в Будве, так и с размахом в Тивате или Бечичи.

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Въезд в страну: Черногория открыта для российских туристов с середины 2020-го.

Правила въезда в Черногорию: Граждане РФ, Белоруссии, Украины и Северной Македонии могут посещать страну без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации. Виза российским туристам, которые планируют остаться в стране до 90 дней до 31 октября 2021-го включительно, не требуется.

По приезде в Черногорию понадобиться оплатить туристический сбор в один евро за день пребывания. Сделать это нужно в первые сутки с момента прилета в почтовом отделении, банке или туристическом бюро любого города. Если вы забыли или не успели, вас могут либо оштрафовать, либо попросить выехать в соседнюю Боснию и Герцеговину, чтобы снова въехать в Черногорию и оплатить таксу. В случае неуплаты есть риск быть оштрафованным при выезде из страны на 200 евро. Проверяют не всех, но лучше не рисковать.

Внутренние ограничения Черногории: В стране работают рестораны, бары, отели, пляжи и торговые центры.

Прямое авиасообщение с РФ: Пока что в Черногорию невозможно улететь прямым рейсом из России. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили перелеты и неизвестно, когда их возобновят.

Транзитные маршруты в Черногорию: Из Москвы летают самолеты авиакомпании AirSerbia, на которых можно добраться до Подгорицы и Тивата с пересадкой в Белграде. Если вы планируете покинуть аэропорт на время транзита, вам все-таки понадобится отрицательный ПЦР-тест.

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Греция

Это одна из первых европейских стран, правительство которой решилось впустить к себе иностранных туристов. Греция для россиян — одно из любимых мест в плане летнего отдыха. В допандемийное время наши соотечественники с удовольствием ехали на греческие курорты, например острова Крит, Миконос, Корфу, Родос, Санторини и другие.

ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Въезд в страну: С 26 апреля 2021-го въезд в Грецию открыт для туристов из России.

Правила въезда в Грецию: Во время прохождения границы требуется шенгенская виза (можно получить в консульствах и визовых центрах — Прим.ред.), ПЦР-тест на коронавирус на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Те граждане РФ, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», должны предоставить сертификат, также переведенный на английский язык. Кабинет министров Греции обратил внимание, что вторая доза вакцины должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну. В случае вакцинирования для туриста отменяется семидневный карантин. Если вакцина не была получена, придется провести семь дней в изоляции. Также в греческих аэропортах проводится выборочное тестирование на наличие COVID-19. В случае положительного ПЦР-теста, туристы обязаны пройти десятидневный карантин в отеле. В случае отсутствия бронирования, правительство страны само оплатит проживание.

Накануне прибытия в Грецию (до полуночи) туристы должны заполнить специальную форму Passenger location form (PLF) на официальном сайте правительства страны. В документе указывается информация о рейсе и месте пребывания. После заполнения приходит QR-код, который необходимо показать на греческой границе. Правила въезда могут меняться.

Лимит на въезд в Грецию: С 14 мая 2021-го в страну может въезжать любое количество туристов из России.

Внутренние ограничения в Греции: Кафе, рестораны и бары начнут принимать посетителей на свежем воздухе с 3 мая. Также сдвинут время комендантского часа: на улицу нельзя будет выходить после 23:00. С 15 мая гражданам страны разрешат перемещаться между регионами. Ношение масок в общественных местах — обязательно.

Прямое авиасообщения с РФ: Из Москвы летают прямые рейсы в Афины и Салоники.

Транзитные маршруты в Грецию: В Грецию можно добраться с пересадками в Вене, Франкфурте или Стамбуле.

Иордания

Иордания непопулярна у российских туристов из-за небольшого количества достопримечательностей и сервиса, который уступает уже привычным морским курортам. Но после приостановления авиасообщения с Турцией, интерес к турам в королевство возрос у россиян на 129%, сообщил портал Aviasales. Летом на пляже курортного города Акаба будет очень жарко: температура воздуха достигает +40 градусов днем и опускается до +27 вечером. К августу вода в Акабском заливе прогревается уже до +27 градусов. Также можно искупаться в Мертвом море и посетить древний скальный город Петра.

ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

Въезд в страну: Иордания открыта для всех иностранных туристов с 13 января 2021-го.

Правила въезда в Иорданию: Визу в королевство можно получить в аэропорту, заплатив 30 долларов (около 2300 тысяч рублей — Прим.ред). Карантин по прибытии для иностранцев отменен, но на границе потребуют ПЦР-тест на наличие COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до вылета и переведенный на английский или арабский язык. В иорданском аэропорту попросят снова сдать тест. Правда, заплатить за него туристам придется 40 долларов (около трех тысяч рублей — Прим.ред) через специальный сайт. После оплаты на почту придет QR-код, который нужно предъявить в аэропорту. Если тест окажется положительным, придется отправиться на карантин.

Туристам из других стран необходимо оформить полис медицинского страхования, который покроет расходы на лечение коронавируса.

Внутренние ограничения в Иордании: Сейчас в королевстве действует комендантский час с 18:00 до 06:00, закрыты рестораны и бары. Ограничения будут действовать до 15 мая. О дальнейших действиях короля и кабинета министров пока что неизвестно.

Прямое авиасообщение с РФ: Прямые рейсы в Акабу выполняет авиакомпания «Аэрофлот» три раза в неделю из Москвы. Летает в Иорданию и авиаперевозчик Royal Jordanian: компания летает Амман. Также есть чартерные перелеты из столицы и других городов.

Транзитные маршруты в Иорданию: В королевство можно попасть через Стамбул*. Рейс выполняет Turkish Airlines.

Египет

Хорошие новости! Россия возобновит чартерное авиасообщение с Египтом, которое было приостановлено в 2015-м после крушения самолета над Синайским полуостровом. Восточная страна давно полюбилась россиянам, а ее курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх ценятся так же, как Анталия и Дубай. Живописное Красное море, хороший климат, сервис и еда всегда манят туристов. Единственный минус Египта летом — жара. В июне воздух нагревается до +32 градусов, а в августе достигает +36. Вода в море как «парное молоко» — +26 — 28 градусов.

Кроме пляжного отдыха, Египет радует разноплановым досугом. Самое популярное — экскурсии на пирамиды и дайвинг.

Globallookpress.com © Christina Rizk

Въезд в страну: Египет открыл границы для иностранных туристов еще в 2020-м.

Правила въезда в Египет: Для посещения страны потребуется туристическая виза. Ее можно оформить в консульстве или в аэропортах курортных городов за 25 долларов (около 1900 рублей — Прим.ред.). Чтобы не возникло проблем при пересечении границы, требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до поездки. Также тест можно сделать в египетском аэропорту за 30 долларов.

Все туристы, отправляющиеся в Египет должны заполнить бланк о состоянии здоровье. Его выдадут в самолете, аэропорту или можно распечатать самостоятельно. На границе могут попросить предъявить медицинскую страховку, которая покрывает расходы на лечение от коронавируса. В противном случае придется оплачивать терапию из собственного кошелька.

Внутренние ограничения Египта: В стране действует повсеместный масочный режим, но в отелях их носить не требуют.

Прямое авиасообщение с РФ: Прямые рейсы из Москвы в Каир выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и EgyptAir. Чартерные рейсы пока что не возобновлены.

Транзитные маршруты в Египет: В Египет можно попасть через соседнюю Белоруссию и с пересадкой в Стамбуле.

Марокко

Африканская страна пользуется популярностью только у отъявленных путешественников из России, но съездить туда стоит. В Марокко можно найти отдых на любой вкус. Провести культурный досуг в Касабланке, Марракеше, Фесе и других старых городах. Лучшими пляжными курортами считаются Саидия, Танжер и Агадир. Также пристанище найдут серферы из-за больших волн на побережье. Даже любители зимних видов спорта, смогут покататься на лыжах и сноуборде в Ифране. Особый шарм королевству придает смешение французской и арабской культур, которое заметно во всем, например, в местной кухне.

Globallookpress.com © Moritz Wolf

Въезд в страну: Марокко открыло границы для российских туристов в сентябре 2020-го.

Правила въезда в Марокко: Туристы из России могут посещать королевство без визы сроком до 90 дней. При въезде в Марокко потребуется ПЦР-тест на COVID-19, переведенный на английский, французский или арабский язык. Мазок стоит сдать не позднее 72 часов до вылета. В марокканском аэропорту потребуют бронь отеля и заполненную декларацию здоровья, которую выдают авиакомпании.

Внутренние ограничения в Марокко: В королевстве действует обязательное ношение масок и комендантский час с 21:00 до 06:00. Рестораны, бары и магазины работают, но закрываются в соответствии с ограничениями. Развлекательные массовые мероприятия в отелях запрещены. Туристы могут беспрепятственно передвигаться по Марокко между городами.

Прямое авиасообщение с РФ: Раз в неделю по пятницам выполняются прямые рейсы из Москвы в Касабланку национальным перевозчиком Royal Air Maroc. В скором времени рейсы запустит авиакомпания S7. С 10 июня запланированы рейсы из Москвы в столицу королевства — Рабат. Они будут летать два раза в неделю.

Транзитные рейсы в Марокко: В королевство можно улететь с пересадками в Париже авиакомпанией AirFrance, через Стамбул на самолетах Turkish Airlines и другие европейские города.

Мексика

Латиноамериканская страна тоже давно принимает туристов. Перелет предстоит долгий, но те, кто бывал в Мексике отмечают, что это того стоит. Преодолев утомительный путь, отдыхающих ждет голубая вода Мексиканского залива, белоснежный песок, местный колорит и любимая многими кухня с перчинкой. Туристов из России принимают в Канкуне, Акапулько, Мехико и Монтерейе. Но есть риск испорченного отпуска: летом в стране сезон дождей, но они бывают несколько раз в неделю по несколько часов. Опытные путешественники жалуются на ветер.

Globallookpress.com © Katja Kreder

Въезд в страну: Мексика открыла границы для туристов в конце 2020-го.

Правила въезда в Мексику: Перед поездкой туристы должны получить разрешение на въезд, заполнив специальную форму на сайте Национального института миграции Мексики, распечатать и предъявить в аэропорту на пограничном пункте. ПЦР-тест на коронавирус, сертификат о вакцинации не требуются, но стоит обратить внимание, что транзитные страны могут запросить все эти справки. До вылета нужно заполнить декларацию здоровья и показать QR-код в мексиканском аэропорту.

Внутренние ограничения в Мексике: В стране нет ограничений. Работает общепит, парки развлечений, торговые центры, отели. Единственное — носите маску.

Прямое авиасообщение с РФ: Авиакомпания Azur Air возобновила прямое авиасообщение в Канкун из Москвы. Рейсы отправляются по средам и субботам.

Транзитные рейсы в Мексику: В основном в страну летают с пересадкой в Стамбуле авиакомпанией Turkish Airlines. Также туристы едут через Вену, Париж и Франкфурт.

Грузия

Страна хинкали, гор и гостеприимства недавно начала принимать туристов из России. Отдохнуть можно как в Тбилиси, так и погреться на берегу Черного моря в Батуми и Кобулети. Грузия поэтапно снимает ограничения и ждет гостей.

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Въезд в страну: Российские туристы могут посещать Грузию с 1 марта 2021-го.

Правила въезда в Грузию: Для посещений страны требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до вылета. Если вы поставили вакцину (любую — Прим.ред.), тест можно не сдавать, а только показать сертификат о вакцинировании на границе. Но отрицательный мазок потребуют, если вы летите транзитом через другую страну.

Не позднее 48 часов до прибытия в Грузию всем иностранным гражданам нужно заполнить декларацию здоровья.

Внутренние ограничения в Грузии: Ношение маски обязательно в общественных местах. С 8 марта в стране возобновили работу бары и рестораны, в Батуми заведения уже могут принимать гостей внутри. Сейчас в Грузии действует комендантский час: с 21:00 до 04:00 выходить на улицу запрещено. Штрафы высокие.

Прямое авиасообщение с Грузией: Несколько раз в неделю из Москвы летает прямой рейс в Тбилиси национальной авиакомпанией Georgian Airways.

Транзитные рейсы в Грузию: В Грузию можно улететь с пересадкой в Стамбуле. Также рейсы выполняют Lufthansa с остановкой во Франкфурте и Air Astana через Алма-Ату. Россияне с шенгенской визой могут полететь Air France через Париж.

Доминикана

Остров-курорт в Карибском море один из самых комфортных вариантов летнего отдыха в 2021-м. Лететь дорого, но погоду обещают хорошую: днем до +30 градусов, а ночью +23. В летний период в Доминикане сезон дождей, но количество осадков не критично и вряд ли испортит отдых. Самые популярные курорты — Пунта-Кама, Кап-Кана, Бока-Чика (рекомендуют для отдыха с детьми — Прим.ред), Хуан-Долио, Пуэрто-Плата и Ла-Романа. Культурный досуг можно провести в столице республики — Санто-Доминго.

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Въезд в страну: Доминикана открыла границы для российских туристов в июле 2020-м.

Правила въезда в Доминикану: Виза не нужна: ее бесплатно ставят в аэропорту сроком на 30 дней. За 72 часа до вылета требуется заполнить декларацию о здоровье и сохранить QR-код, чтобы предъявить его на границе Доминиканы. От иностранцев не требуют ПЦР-тест на коронавирус, но в аэропорту выборочно проводят дыхательные экспресс-тесты. Также нужно сдать тест на коронавирус, если во время полета у вас появились симптомы заболевания или вы летите транзитом через Европу.

Внутренние ограничения в Доминикане: В республике введен обязательный масочный режим. Если вас заметят без нее, придется заплатить штраф 100 долларов (около 7,4 тысяч рублей — Прим.ред). В Доминикане пока что действует комендантский час: с 19:00 до 05:00 по будням и с 17:00 до 05:00 в выходные дни. Объекты инфраструктуры работают, а в ресторанах и барах соблюдается посадка не больше 60%.

Прямое авиасообщение с РФ: Регулярные рейсы между Россией и Доминиканской республикой отсутствуют.

Транзитные рейсы в Доминикану: Туристические агентства продают туры в республику с пересадками в Париже и Нью-Йорке.

Кипр

Еще одна европейская страна, которая решила начать принимать иностранных туристов в 2021-м. Кипр ассоциируется с Грецией, но когда турист выходит из аэропорта, сразу понимает, что у острова есть свои особенности и национальная идентичность. В основном отдыхают в курортных городах Лимассол, Пафос и Ларнака.

Globallookpress.com © Katja Kreder

Въезд в страну: Кипр открыл границы для россиян с 1 апреля 2021-го.

Правила въезда на Кипр: Для въезда на остров гражданам РФ требуется виза, которую можно оформить через официальный сайт Посольства Республики Кипр. От туриста требуется заполнить анкету и распечатать визу, когда она придет на электоронную почту. Также в процедуре оформления визы может помочь туристическое агенство, если вы палнируете приобрести тур. Если у вас есть шенгенская виза, оформлять кипрскую не нужно. Пограничники пропустят вас.

За 78 часов до вылета следует сдать ПЦР-тест на коронавирус, а за 24 часа зарегистрироваться на специальном сайте. По прибытии на Кипр туриста попросят еще раз сдать тест за свой счет: 32 доллара в аэропорту Пафоса и 30 долларов в Ларнаке. В случае отрицательного мазка, карантин не потребуется.

Внутренние ограничения на Кипре: Пока что на острове введены жесткие ограничения. Закрыты все общественные места кроме магазинов, введен комендантский час с 21:00 до 05:00. Рестораны работают только на вынос и доставку. Из дома можно выходить со специальным разрешением.

Прямое авиасообщение с РФ: На Кипр можно улететь из Москвы авиакомпаниями «Победа», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Cyprus Airways.

Транзитные рейсы на Кипр: На остров Афродиты можно добраться с пересадками в Вене, Белграде и других европейских городах.