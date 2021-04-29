Уберечь от всех бед: Можно ли печь куличи в Страстную пятницу?
Православные готовятся встретить Пасху. Скоро во всех храмах пройдет освящение праздничной выпечки.
Фото: Depositphotos / sarsmis
Можно ли печь кулич в Страстную пятницу? В этот день существует много запретов и особые предписания по еде и занятиям для христиан. Однако насчет кулича мнения экспертов единодушны — его можно и даже нужно печь именно в этот день.
Многие считают, что выпечка в этот день получается особенно вкусной и обладает целебными свойствами. Испеченный в Страстную пятницу кулич долго не будет черстветь и даже станет оберегом от несчастий для вашего дома.
Конечно, если у вас есть возможность и свободное время, чтобы полностью следовать предписаниям церкви, лучше всего испечь пасхальный кулич в Страстную субботу с раннего утра, чтобы еще свежим освятить его
Однако пробовать испеченный кулич или тесто в Страстную пятницу строго воспрещается! Этот день посвящен страданиям Иисуса Христа на кресте, поэтому принято в этот день есть лишь хлеб да воду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и запрещено делать в страстную неделю.
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