Уберечь от всех бед: Можно ли печь куличи в Страстную пятницу?

Можно ли печь кулич в Страстную пятницу? В этот день существует много запретов и особые предписания по еде и занятиям для христиан. Однако насчет кулича мнения экспертов единодушны — его можно и даже нужно печь именно в этот день.

Многие считают, что выпечка в этот день получается особенно вкусной и обладает целебными свойствами. Испеченный в Страстную пятницу кулич долго не будет черстветь и даже станет оберегом от несчастий для вашего дома.

Конечно, если у вас есть возможность и свободное время, чтобы полностью следовать предписаниям церкви, лучше всего испечь пасхальный кулич в Страстную субботу с раннего утра, чтобы еще свежим освятить его

Однако пробовать испеченный кулич или тесто в Страстную пятницу строго воспрещается! Этот день посвящен страданиям Иисуса Христа на кресте, поэтому принято в этот день есть лишь хлеб да воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и запрещено делать в страстную неделю.