Подготовка к Воскресению Христову: что нужно положить в пасхальную корзину?

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Рита Цветкова
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Главный православный праздник — Пасха — в этом году пришелся на 2 мая.

Подготовка к Воскресению Христову: что нужно положить в пасхальную корзину?

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov

Великий пост подходит к концу, и православные верующие начинают готовиться к главному празднику в году — Пасхе. 2 мая столы по всему миру будут накрыты щедро, в каждой стране — по своему обычаю. Незаменимым атрибутом дня Воскресения Христова является пасхальная корзина, которую освящают в церкви во время торжественной службы.

В храм в праздничную ночь принято нести продукты, которые запрещено было есть во время поста. Позже яства дополнят богатый стол в домах верующих. В корзинку нужно положить кулич и крашеные яйца по количеству человек в семье, соль, холодные мясные закуски — кусок свинины, колбасу или сало, а также емкость с водой. Можно добавить в набор сливочное масло, творог или сыр. Многие берут с собой бутылку церковного вина.

В праздник Светлой Пасхи запрещено приносить в храм любые материальные вещи, а также крепкие спиртные напитки — водку, коньяк или самогон. Фрукты и овощи также не кладут в корзину, потому что они не были под запретом во время поста. Распространенное мнение, что разрезать освященные продукты нужно только освещенным ножом — миф, посуду тоже лучше оставить дома.

Пасхальная корзина не должна быть полна еды– достаточно небольшого количества разрешенных отныне к употреблению блюд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем красят пасхальные яйца в 2021 году

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