Вредные советы сексолога: как вести себя в постели, чтобы мужчина сбежал от вас?

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Рита Цветкова
Эксклюзив 3 738

Инна Паустовская в интервью 5-tv.ru рассказала, какое поведение женщины во время близости неминуемо повлечет за собой расставание.

Фото, видео: Depositphotos / focuspocusltd; 5-tv.ru

Мужчины, конечно, сильный пол, но души их так же ранимы, как и женские. Особенно чувствительны представители этого гендера к теме секса и своих в нем успехов. Поэтому поведение спутницы в постели может стать ключевой причиной расставания с ней, даже если разрыву предшествовали интригующее знакомство, романтичные ухаживания и сформировавшаяся эмоциональная привязанность. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Инна Паустовская.

Так что, если хотите построить с партнером крепкие отношения и избавиться от неловкости во время интима, избегайте ситуаций, о которых будет сказано ниже. Или берите "вредные советы" на вооружение, если не знаете, как избавиться от надоевшего ухажера.

«Первая ошибка — критика. Если женщина будет критиковать мужчину, говорить о том, какой он неловкий, неумелый, о том, что у него недостаточная эрекция, недостаточный размер члена. Любая критика может быть воспринята мужчиной очень болезненно. Каждый мужчина, естественно, хочет выглядеть мачо в глазах женщины», — заметила эксперт.

Паустовская добавила, что для мужчины страх неудачи гораздо более мучителен, чем страх потерять спутницу жизни. Тем более, если речь идет о провале в сексе. Большинство представителей сильного пола будут всячески избегать даму, с которой чувствовали себя неуверенно во время близости.

«Критичный момент, на который нужно обращать внимание — каким образом женщина доносит до мужчины, что ее что-то не устраивает в нем и его поведении. Это действительно может очень сильно бить по самолюбию мужчины и привести к расставанию», — считает психолог.

Еще один вредный совет от специалиста: хотите, чтобы бойфренд навсегда потерял интерес к вам как к сексуальному объекту, пошутите над ним в постели в самый неожиданный момент. Да так, чтоб он вообще забыл, где находится и чем до этого занимался!

«К примеру — история, когда девушка находилась в позе сверху, и в тот момент, когда мужчина готов был достичь оргазма, она накинула на него одеяло и закричала: «Я бэтмен!». Мужчина сказал: «Убейте меня, пожалуйста!» — вспомнила Паустовская случай из практики.

По опыту эксперта, после подобных выкрутасов ни один парень не захочет повторения. Даже тело его будет отказываться «сотрудничать» с чересчур юморной особой.

«Такие курьезные ситуации могут повлечь за собой так называемое в психологии „якорение“, когда происходит некая связка ассоциативная „женщина-сексуальность“ или же наоборот „женщина — отсутствие сексуальности“. Женщина может быть прекрасна, она может быть привлекательна, но вот эта эмоциональная связка может стать критичной в отношениях с мужчиной», — заключила Инна Паустовская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли секс повысить иммунитет, и в каких случаях от близости лучше воздержаться.

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