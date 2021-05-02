Пасха: что можно и что нельзя делать 2 мая

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Василий Заика
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Православные верующие отмечают главный христианский праздник.

Пасха: что можно и что нельзя делать 2 мая

Фото: Depositphotos / sarsmis

Православные отмечают главный христианский праздник. В 2021 году Светлое Христово Воскресение приходится на 2 мая.

Что нельзя делать на Пасху:

В этот светлый день не стоит браниться и ссориться. Плохие мысли и зависть тоже нужно прогонять — это считается плохой приметой. 2 мая желательно встретить в хорошем настроении.

Чтобы привлечь удачу и благополучие, проявите в этот день щедрость, не отказывайте никому в помощи.

Что можно делать 2 мая:

Традиционно в светлый праздник Пасхи верующие устраивают праздничные застолья, собирают всю семью. Обязательно обмениваются куличами и пасхами, которые освятили в церкви в субботу, а также крашеными яйцами.

Приметы на Пасху:

В этот день на Руси определяли погоду на оставшуюся весну. Узнать можно было, и какими будут лето и осень. Если льет дождь, жди такой же сырой погоды и весь май.

Солнечная погода сулит жаркое лето и хороший урожай.

Гроза на Пасху предвещает хорошую, теплую осень без затяжных дождей.

Существует и пасхальная примета, связанная с церковным колоколом. Если в этот день позвонить в него, то весь год хвори будут обходить стороной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно освятить куличи и пасхи в домашних условиях.

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