Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю?

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Анастасия Шадская
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На неделе с 3 по 8 мая православные христиане отдыхают после Великого поста и соблюдают целый ряд традиций.

Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю?

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Сразу после Светлого Христова Воскресения — Пасхи — у православных христиан наступает Светлая седмица. Это неделя, которая длится от Пасхи до Антипасхи. В 2021 году она продлится с 3 по 8 мая.

Что можно и нельзя делать в светлую седмицу

В дни Светлой седмицы действует несколько правил. Главное — отсутствие поста. Это делается для того, чтобы верующие могли отдохнуть после многочисленных ограничений. В эти дни в церквях почти не читают богослужения — их поют.

Верующие должны отмечать воскрешение Христа из мира мертвых. Это время радости, поэтому отменены посты даже по средам и пятницам. Не надо класть земные поклоны — их заменяют на поясные.

В первый день Пасхи следует освятить особый хлеб на закваске с изображением Креста или Воскресения Христова — артос. Всю седмицу ему следует стоять у иконы Иисуса Христа, справа от Царских врат. А в последний день недели перед Антипасхой его вручают верующим. Считается, что он помогает болеющим, поэтому есть его следует только в особых случаях.

Традиции светлой седмицы

Каждый день пасхальной недели имеет свое название и свои традиции. Однако в наши дни редко кто соблюдает их полностью.

  • Понедельник — поливальный. Все обливаются водой, чтобы прогнать болезни, и ходят друг к другу в гости.
  • Вторник — купальница. Все гуляют, веселятся и играют. А пропустившего заутреню обливают водой.
  • Среда — градовая или хороводница. Работать в этот день нельзя, иначе посевы может побить градом. Вместо этого следует водить хороводы и устраивать гуляния.
  • Четверг — навский или Пасха мертвых. В этот день вспоминают воскрешение Иисуса Христа и поминают покойных близких. Вместо горести и скорби следует вспомнить о них с улыбкой, говорить о том, какими те были при жизни.
  • Пятница — прощеный день. По традиции в этот день зятья шли на поклон к тестям, чтобы устроить примирение с родителями жены.
  • Суббота — святой артос. В храмах раздавали тот самый артос, звонили в колокола. А молодые супруги ждали в гости своих родителей и угощали их, пишет Сибкрай.ru.
  • Воскресенье — Красная горка, Фомино воскресенье и Антипасха. Много названий было у дня, который завершал празднование пасхальной недели. Считалось, что в этот день нужно веселиться, устраивать праздничные гуляния, свататься к девушкам и играть свадьбы.

ТАСС / Чумичев Александр

Приметы Светлой седмицы

Дожди в понедельник предвещают дождливое лето. Песни перелетных птиц в первый день седмицы — заморозки.

Безветренная погода на пасхальной неделе говорит о скорых дождях. Если же все дни седмицы будут солнечными и яркими — летом жди жары.

Благотворительность и богоугодные дела в эти дни вернутся сторицей.

Если незамужняя девица в понедельник не обольется водой — свадьбы ей в этом году не видать.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с православной Пасхой.

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