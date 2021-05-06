Всю жизнь маяться: нумеролог объяснил, почему нельзя выходить замуж в мае

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Екатерина Бородина
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В последний месяц весны заключается максимально низкое количество браков, согласно данным государственной статистики.

Всю жизнь маяться: нумеролог объяснил, почему нельзя выходить замуж в мае

Фото: Depositphotos / halfpoint

Существует поверье, что тот, кто родится или женится в мае — всю жизнь будет маяться. Эта теория имеет официальное подтверждение. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 2011 по 2017 год в мае действительно было заключено критически мало браков, по сравнению с остальными месяцами года.

По мнению нумеролога Артема Блока, народная мудрость имеет под собой астрологическое и нумерологическое обоснование. Дело в том, что май — пятый месяц, а цифра пять означает «царство Меркурия». Это говорит о том, что влюбленные будут окружены флером иллюзий и, скорее всего, начнут принимать неправильные решения.

«Майская семья образуется легко и быстро. Кажется, что у брака — большое будущее (Меркурий умеет производить впечатление). Влюбленные оптимистично строят планы. В своих грезах они уже имеют домик у озера, родили троих и даже свозили внучку в Анталию. И реально в это верят, пока вдохновлены друг другом и перспективами», — объясняет нумеролог.

gks.ru/

Тем, кто все же решился заключить союз в последнем месяце весны, Блок советует готовиться к большой работе над отношениями.

«Майской паре нужно много терпения и желания кропотливо работать над отношениями. Как только закончится беззаботный медовый месяц и наступят суровые будни, они рискуют потерять интерес к семейной жизни. Монотонность и проблемы их утомляют. Возможны придирки и претензии», — предупредил нумеролог.

В заключение эксперт добавил, что май действительно может заставить маяться, если подходить к браку необдуманно и легкомысленно. Однако нумеролог обещал скорое возвращение любви в «майский» брак, ведь за этим месяцем следует июнь, а это уже месяц Венеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет знаки Восточного гороскопа в мае 2021 года.

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