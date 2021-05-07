Под сенью звезд: какой планете соответствует ваше имя и что это означает?

Имя дается человеку при рождении. Он его не выбирает, но оно все равно накладывает отпечаток на судьбу. Астрологи и нумерологи убеждены, что при помощи цифр можно вычислить свою планету-покровительницу просто по имени.

Как рассчитать «свое» число?

Дело в том, что каждая цифра от одного до девяти соответствует определенной планете. Зная это, можно узнать больше о самих себе, ведь небесные тела могут влиять на всю нашу жизнь. Достаточно лишь сделать нехитрый расчет.

А, И, С, Ъ — 1;

Б, Й, Т, Ы — 2;

В, К, У, Ь — 3;

Г, Л, Ф, Э — 4;

Д, М, Х, Ю — 5;

Е, Н, Ц, Я — 6;

Ё, О, Ч — 7;

Ж, П, Ш — 8;

З, Р, Щ — 9.

Например, расчет для имени Анна Иванова выглядит следующим образом:

1+6+6+1=14

1+3+1+6+7+3+1=22

14+22=36; 3+6=9

Соответственно, с этим именем соотносится планета Марс. Конечно, многих зовут несколькими именами или прозвищами. У кого-то в семье заведено и второе, «домашнее», имя. Но рассчитывать связь с планетами следует именно по официальному имени, пишет Cluber.

Как связаны числа и объекты Солнечной системы?

Число 1 — Солнце

Один — это начало всего, это число входит в любое другое. Поэтому его покровителем является именно Солнце. Рожденные под его сенью люди — выдающиеся, интересные и сильные личности. Им присущи лидерские качества, но вместе с тем импульсивность. Им не нравится быть в стороне, когда их мнение отвергают. Они стремятся к успеху и власти, но при этом «правят» справедливо, из них выходят хорошие, понимающие и великодушные начальники. Лучше всего у них складываются отношения с теми, кому тоже покровительствует Солнце.

Число 2 — Луна

Те, кого взяла под свое крыло Луна, часто эмоциональны, чувствительны и наивны. У них хорошо развита интуиция, так что они отлично понимают происходящее, легко достигают целей и умеют договариваться. Луны никогда не берут нахрапом — они находят более легкий путь. При этом они бывают как общительными, так и замкнутыми, многим из них свойственно замыкаться в себе и не разговаривать с окружающими без лишнего повода. Открываются они лишь перед теми, кому полностью доверяют — обычно это их супруги. Они независимы в решениях, но стремятся к созданию семьи, браку. В работе ответственны и дипломатичны. Неплохо ладят с тем, чьим числом является семь, — любимцами Нептуна.

Число 3 — Юпитер

Планета Юпитер делает своих подопечных оптимистами, которые стремятся к взаимному уважению, стараются не обижать других и ждут того же от окружающих. Многие и них удачливы, у них все получается, они окружены хорошими людьми и не испытывают проблем с работой и деньгами. Им свойственно желание разобраться во всем, но в первую очередь — в самих себе. Они стараются стать лучше, но не требуют от других такого же совершенства. Особенно гармонично развиваются их отношения с теми, кому соответствуют числа три, шесть и девять — Юпитер, Венера и Марс.

Число 4 — Уран

Рожденные под сенью Урана очень своенравны, часто упрямы и очень независимы. Стремление быть самостоятельными канвой проходит через всю их жизнь. У них есть строгие принципы, которым они следуют, даже если это идет вразрез с общественным мнением. Они общительны, но настоящих друзей ищут только из близких себе по духу людей. В работе им свойственно трудолюбие, умение подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, умение вести переговоры.

Число 5 — Меркурий

Тем, кому покровительствует Меркурий, чужды обыденность и рутина, им нравится частая смена обстановки, новизна и ощущение неизведанного. Они хватаются то за одно, то за другое, но у них всегда все получается, несмотря на зависть окружающих или отсутствие опыта. В руках у подопечных Меркурия все спорится, они тянутся к новым знаниям и знакомствам, при этом очень тактичны, не будут обижать друзей на ровном месте. Они очень обаятельны и привлекают представителей противоположного пола, так что создание семьи для них — не проблема. Хотя они не слишком хозяйственны, они стремятся сделать жизнь своего партнера лучше, заряжают позитивом и энергией. Отлично сходятся с представителями всех типов.

Число 6 — Венера

Если кому-то покровительствует Венера, то эти люди обязательно будут стремиться к любви. Они чувственные и страстные, очаровательные настолько, что это помогает им выпутываться из сложных ситуаций. Они часто тянутся к искусству, имеют неплохой вкус, окружены утонченными людьми и красивыми вещами. При этом не против узнать что-то новое, всегда остаются «на волне». Они миролюбивы, не провоцируют конфликтов, так что остаются душой компании на работе и в жизни. Прекрасно ладят с подопечными всех планет.

Число 7 — Нептун

Это мягкие, приятные в общении, уживчивые люди, которые обдают непрактичным складом ума. Именно поэтому они часто словно живут в своем мире, не умеют доводить начатое до конца, отвлекаясь на новую гениальную идею. Из-за такой несобранности часто страдают от нехватки денежных средств. Накладывается на это и природный азарт — среди подопечных Юпитера много игроков. По характеру часто чувствительные, легко обижаются, но при этом настолько эмпатичны, что легко могут поставить себя на место другого. Из-за мятущейся души почти не умеют принимать решения, из-за чего часто мучаются, не выносят криков, скандалов и конфликтов. Рожденные под знаком Юпитера тесно связаны с Луной, так что лучше всего общаются и уживаются именно с обладателями числа два в имени.

Число 8 — Сатурн

Внешне подопечные Сатурна кажутся холодными, но это только маска. За ней скрывается тонкая натура, но понять это может не каждый, так что они часто одиноки. Им нравится стабильная, «сытая» жизнь, они стремятся к материальному благополучию, но дается оно им нелегко. Однако благодаря настойчивости и упорству с возрастом постепенно достигают всех целей и благ. Они не любит поверхностных людей, да и сами не принимают опрометчивых решений. При этом часто бывают упрямы, неуживчивы, по-своему расчетливы. Это нравится далеко не всем, как и желание Сатурна подчинить себе окружающих. Лучше всего складываются их отношения с представителями второго типа — Луны.

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Число 9 — Марс

Марс — боевая планета, и ее подопечные — настоящие воины. Они на все готовы ради своей цели, упорно трудятся и добиваются своего. Однако в процессе могут ожесточиться, стать циничными и неуживчивыми. В семейной жизни нередки проблемы из-за их импульсивности и самолюбия — не каждый партнер выдержит такого человека рядом. А вот в работе они предприимчивы, активны и эффективны. Впрочем, это касается только руководящих должностей, подчиняться кому-то любимчики Марса не любят. Гармоничнее всего складываются их отношения с представителями третьего типа — подопечными Юпитера.

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