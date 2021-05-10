Нахлебники: ТОП-3 знака зодиака, которые предпочитают жить за чужой счет

Некоторые знаки зодиака имеют сложные отношения с деньгами. У одних «финансы поют романсы», а другие просто вовсю используют природную хитрость, чтобы добыть копеечку. Астрологи составили ТОП-3 знака зодиака, которые предпочитают паразитировать на других в финансовом плане.

Близнецы

Представители данного знака зодиака просто обожают жить на широкую ногу и совсем не по средствам. Жизнь Близнецов состоит из бесконечного поиска новых развлечений, на которые они зачастую тратят все свои деньги. Зачастую этот знак зодиака, спустив все накопления, обращается за помощью к семье или берет в долг у самых верных друзей.

Рыбы

Все силы этого знака зодиака уходят на бесплодные фантазии. Рыбы категорически не любят работать, зато не оставляют надежды сорвать куш — они чаще остальных покупают лотерейные билеты или играют в казино. Нередко этот знак зодиака живет с родителями в зрелом возрасте и не чурается брать у них деньги.

Стрелец

Хитроумные и авантюрные Стрельцы любят наживаться за чужой счет. Например, они могут выбить себе премию за работу своего подчиненного или попросить друзей заплатить за них в ресторане «в долг», о котором нередко потом «забывают».

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто является самым везучим среди знаков зодиака.