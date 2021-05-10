Нахлебники: ТОП-3 знака зодиака, которые предпочитают жить за чужой счет
У некоторых знаков зодиака категорически не складываются отношения с деньгами. Но они не расстраиваются, так как умеют использовать своих близких.
Фото: depositphotos / sakkmesterke
Некоторые знаки зодиака имеют сложные отношения с деньгами. У одних «финансы поют романсы», а другие просто вовсю используют природную хитрость, чтобы добыть копеечку. Астрологи составили ТОП-3 знака зодиака, которые предпочитают паразитировать на других в финансовом плане.
Близнецы
Представители данного знака зодиака просто обожают жить на широкую ногу и совсем не по средствам. Жизнь Близнецов состоит из бесконечного поиска новых развлечений, на которые они зачастую тратят все свои деньги. Зачастую этот знак зодиака, спустив все накопления, обращается за помощью к семье или берет в долг у самых верных друзей.
Рыбы
Все силы этого знака зодиака уходят на бесплодные фантазии. Рыбы категорически не любят работать, зато не оставляют надежды сорвать куш — они чаще остальных покупают лотерейные билеты или играют в казино. Нередко этот знак зодиака живет с родителями в зрелом возрасте и не чурается брать у них деньги.
Стрелец
Хитроумные и авантюрные Стрельцы любят наживаться за чужой счет. Например, они могут выбить себе премию за работу своего подчиненного или попросить друзей заплатить за них в ресторане «в долг», о котором нередко потом «забывают».
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто является самым везучим среди знаков зодиака.
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