Изменщики-конспираторы: Носителей каких мужских имен невозможно поймать на измене

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Георгий Иванов
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Некоторые считают, что имена способны влиять на судьбу и характер людей.

Изменщики-конспираторы: Носителей каких мужских имен невозможно поймать на измене

Фото: Depositphotos / Feodora52

Многие медиумы и эзотерики утверждают, что имя само по себе обладает определенной энергией, и это накладывает опечаток на черты характера его обладателя. Мистики составили своеобразный список мужских имен, носители которых практически невозможно поймать на неверности в отношениях.

Дмитрий

Для Дмитрия семья является одним из главных приоритетов в жизни. Поэтому при изменах он будет так тщательно скрывать свои интрижки на стороне, используя для этого вторые телефоны и съемные квартиры, что такой маскировке позавидует любой профессиональный шпион.

Андрей

Он всегда сдержан и расчетлив, поэтому никогда не теряет из вида свой телефон и не забывает очищать историю браузера. Правда, его слабое место — упоминание мелочей, по которым косвенно можно догадаться о его неверности.

Никита

Никогда и ни при каких обстоятельствах не выдаст своих секретов просто от того, что до ужаса боится самого факта разоблачения. Поэтому при измене будет молчать как партизан, но и «ходить на лево» будет недолго, поскольку страх возьмет верх над похотью.

Василий

Обладатель этого имени умеет убеждать женщин и успешно пользуется этим в амурных делах. Василий — настоящий ловелас и способен не только уговорить женщину на интрижку, но еще и внушить ей, что она у него единственная.

Леонид

Для носителей такого имени характерны педантичность, предусмотрительность и хитрость. Леонид пойдет на все, лишь бы не быть раскрытым.

Ранее 5-tv.ru перечислил три женских имени, к которым мужчины тянутся на подсознательном уровне.

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