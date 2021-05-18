Солист Мариинского театра был пьян в момент падения с самоката

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 4 286

Врачи диагностировали у Давида Залеева, доставленного с травмой головы, острое отравление этанолом.

Фото, видео: ВКонтакте @Давид Залеев, 5-tv.ru

Солист Мариинского театра Давид Залеев, о госпитализации которого с тяжелой травмой головы стало известно накануне, в момент падения с самоката был нетрезв.

Как выяснил 5-tv.ru, танцор в тяжелом состоянии был доставлен в больницу 13 мая. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также «острое пероральное отравление этанолом тяжелой степени», иначе говоря, сильное алкогольное опьянение.

Ранее сообщалось, что хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому. Состояние его оценивается как тяжелое, он находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 31-летний солист Мариинского театра Давид Залеев, катаясь на электросамокате, получил серьезную травму головы и впал в кому. В театре подтвердили его госпитализацию.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.85
-0.15 89.66
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:04
В США истребитель ракетным залпом отогнал гражданский самолет от дома Байдена
11:57
Рябков назвал условия исключения США из списка недружественных РФ стран
11:55
«Научная сенсация!» — герой мемов историк Понасенков удивил исполнением Ride It
11:44
Владельцы «Магнита» купят магазины «Дикси» — бренд останется?
11:27
«Так выглядит счастливая женщина»: Пугачева обнажила плечи в кустах азалии
11:15
Лавров призвал Германию к открытому диалогу

Сейчас читают

Солист Мариинского театра был пьян в момент падения с самоката
«Я всем благодарен»: мэр Владивостока по совету Трутнева объявил об отставке
Какие типы головной боли свидетельствуют о развитии рака мозга?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака