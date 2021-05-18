Солист Мариинского театра был пьян в момент падения с самоката

Солист Мариинского театра Давид Залеев, о госпитализации которого с тяжелой травмой головы стало известно накануне, в момент падения с самоката был нетрезв.

Как выяснил 5-tv.ru, танцор в тяжелом состоянии был доставлен в больницу 13 мая. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также «острое пероральное отравление этанолом тяжелой степени», иначе говоря, сильное алкогольное опьянение.

Ранее сообщалось, что хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому. Состояние его оценивается как тяжелое, он находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 31-летний солист Мариинского театра Давид Залеев, катаясь на электросамокате, получил серьезную травму головы и впал в кому. В театре подтвердили его госпитализацию.