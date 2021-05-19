Зодиак принцесс: каким героиням «Диснея» соответствуют разные знаки

Многие девушки в детстве мечтали стать принцессами, особенно теми, которых показывали в мультфильмах: Ариэль, Мулан или, например, Жасмин. Такие предпочтения возникают неспроста, ведь каждую героиню создавали с реального психотипа, а он, считают астрологи, зависит от знака зодиака.

Овен — Ванилопа

Не следует злить женщину-Овна, иначе она из рассудительной и спокойной девушки превратится в маленькую капризную девочку. В этом настроении она, как и Ванилопа из «Ральфа», натворит много дел. Извиняться она не будет, ведь во всем «виновато» исключительно ее плохое настроение. В остальном Ванилопа-Овен довольно милая.

Телец — Рапунцель

Женщина-Телец, как правило, добродушна и терпелива, но только до того момента, пока все идет так, как она задумывала. Как только кто-то ей помешает — ждать беды. Представительницы этого знака, как и Рапунцель, ради свободы готовы на все — только бы заполучить желаемое.

Близнецы — Жасмин

Как и Жасмин из «Алладина» женщины-Близнецы ищут приключения Этот знак зодиака может рискнуть всем ради ярких впечатлений, для них менять планы по десять раз в день — обычное дело. И избранник им нужен, чтобы с ним было весело.

Рак — Мегара

У представительниц данного знака чувства и эмоции выше доводов разума. В мультфильме Мегара расстроилась, что Геркулес решил захватить Олимп без нее, а потом удивилась, когда он отказался от бессмертия ради нее. Видимо он знал, что из женщины, родившиеся под знаком Рака, получится хорошая жена — заботливая и преданная.

Лев — Мерида

Женщина-Лев любит быть в центре внимания. Мериде из «Храброй сердцем» это удавалось отлично. Львицы тоже знают толк в том, как впечатлять окружающих, и использует для этого не только свою внешность. Она общительна и коммуникабельна, извлекает из знакомств максимум пользы. На пути к цели ее не остановить, как и Мериду.

Дева — Белоснежка

Белоснежка — перфекционистка во всем. Она способна затеять уборку в чужом доме, и не для того, чтобы гномы не выставили на улицу, а для счастья и удовольствия. И изменить в лучшую сторону она, как и Девы, способна кого угодно — и принца, и обычного парня.

Весы — Покахонтас

Покахонтас боролась за справедливость, и женщинам-Весам такое тоже под силу. Представительницы этого знака ко всем относятся одинаково — и к людям, и животным. Весы никого не судят по одежке и предпочитают сначала смотреть на поступки, а уже потом «бросаться камнями»

Скорпион — Эльза

Скорпионы, как и Эльза, страстные и импульсивные. Они очень быстро принимают решения, а потом жалеют, даже спустя годы. Данный знак тоже любит делать нерациональные выводы и ссориться с людьми, а затем обижаться на них. В остальном они ранимые, добрые и заботливые.

Стрелец — Мулан

Женщина-Стрелец — это Мулан. Не раздумывая, отправится на коне за тридевять земель бороться со злом. Остальные знаки предпочтут хотя бы присесть на дорожку, а то и вовсе останутся дома. Стрельцам же жить тихо и спокойно — скучно.

Козерог — Тиана

Женщина-Козерог трудолюбива и дисциплинирована, как и Тиана из «Принцессы и лягушки». Она день и ночь работала официанткой, чтобы открыть свой ресторан, Козероги могут также. Для этого знака зодиака карьера — главное в жизни. Почаще бы им только попадались лягушки, которые превращаются в прекрасных принцев, как в мультфильме.

Водолей — Белль

Белль из «Красавицы и чудовища» не смутила внешность принца и его скверный характер. Главное, для нее в избраннике — интеллект. Женщина-Водолей относится к избранникам схожим образом. Она их не ищет специально, но и не разбрасывается. Рядом с ними чудовища рано или поздно превращаются в настоящих принцев.

Рыбы — Ариэль

Ариэль любила фантазировать, а Рыбы склонны к этому. Им бы только помечтать о прекрасном кавалере на белом коне, который спасет от всех жизненных напастей. Главная беда данного знака — мечты редко становятся реальностью. При этом Рыбы, в отличие Ариэль, вряд ли решатся променять свой ангельский голос на стройные ноги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как толковать сновидения разным знакам зодиака.