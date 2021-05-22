Как повелевают и покоряются друг другу разные знаки зодиака?

Люди зачастую выстраивают свои отношения друг с другом в рамках ролей «господин-подчиненный» и не могут от них избавиться. И это, считают астрологи, зависит от того, с каким знаком зодиака вы имеете дело. 5-tv.ru рассказывает, как не стать рабом или наоборот не возомнить себя Наполеоном, контактируя с тем или иным знаком.

Козерог-Лев-Близнецы

Рациональный Козерог по непонятным для себя причинам поддается харизме Льва, хотя обычно людей с качествами Льва считает пустыми. Но в данном случае все то, что он обычно чуть ли не осуждает, этот воздушный знак принимает на ура. Их отношениям придет конец, стоит данным знакам завести домашнее хозяйство.

Зато Козерогу хорошо получается командовать Близнецами. Вечно ускользающие при малейшем намеке на критику Близнецы готовы терпеть что угодно от Козерога. Сильно переживать, но терпеть. И напрасно. Учить жизни Близнецов Козерог не перестанет. И здесь «подчиненному» остается два варианта — ограничить общение или начать получать удовольствие от роли.

Водолей-Дева-Раксвоей

Вечный искатель смысла жизни Водолей готов променять свободу на жизнь с Девой. Каким-то образом этому знаку удается заставить Водолея ценить домашний труд и считать расходы. Правда, Девы могут перестараться с воспитанием, и тогда Водолей вернется к самому себе.

Водолеи повелевают Раками. А делают они это внезапными побегами и недосказанностями. Обычно обидчивый Рак в этих отношениях пытается не истерить, а оправдать ожидания своего любимого «мучителя». Хотя обычно Раки пытаются всех усовершенствовать.

Рыбы-Весы-Лев

Флегматичные Рыбы рядом с Весами начинают играть роль подчиненных. Получается у них это неловко, но они очень стараются. При этом зачастую Рыбы внутри себя желают одного — отправить самоуверенных Весов куда подальше. Но как только Весы появляются на горизонте — это желание сразу исчезает и Рыбы готовы отдать последнюю рубашку.

Рыбы повелевают Львом и могут довести их до срыва. Льву важно, что думают о нем авторитетные для него люди. А Рыбы будут иронизировать над этой особенностью — методично, регулярно и спокойно.

Овен-Скорпион-Дева

Овны, скрипя зубами, злясь, ревнуя, подчиняются Скорпионам. И выглядит это довольно своеобразно. Овен пытается стать его единственным другом и советником Скорпиона, нелицеприятно отзываясь о его близких. То есть Овен стремится вызвать у Скорпиона такую же зависимость от себя, какую испытывает к нему сам. Скорпион же все делает наперекор Овну.

Овен играет в Наполеона и повелевает Девами. Обычно Девы довольно мстительны, но Овну с рук сходит что угодно. Однако после очередного унижения Дева всю ночь может продумывать, как надо было ответить Овну или очень издалека намекать, что Овен ведет себя непорядочно. Этим все, как правило, и ограничивается.

Стрелец-Телец-Близнецы

Медлительный и приземленный Телец готов, не помня себя, бежать сломя голову за Стрельцами, которые постоянно меняют планы. И получается, что Тельцу-тактику за стратегией Стрельца не угнаться, он сбивается со своего жизненного ритма. Если Стрелец совсем безбашенный — Телец долго выдержать не сможет, но будет вспоминать с тяжелыми вздохами о «командире» всю жизнь.

Весы неуловимо похожи на Тельца. Оба стремятся к гармонии и материальному достатку. Однако Весам лучше любить Тельца издалека, потому что если они начнут совместный быт, Телец станет командовать Весами. И даже не словами или действиями — им достаточно только взгляда, чтобы получить желаемое.

Близнецы-Козерог-Скорпион

Обычно независимые Близнецы видят в Козероге все те качества, которых им недостает — умение строить планы и воплощать их в жизнь. Козероги могут казаться Близнецам совершенством, при том что те проигрывают им в глубине интеллекта и коммуникабельности. Близнецы занижают свою самооценку, а Козерогу остается только этим пользоваться.

Близнецы повелевают Скорпионом, а те в свою очередь восхищаются загадочностью «хозяина». Близнецы обдают Скорпионов холодом, иногда даже презрением, а Скорпион превращается в рыбку на крючке и пытается сам заинтересовать «покровителя».

Рак-Водолей-Стрелец

Любители домашнего уюта Раки подчиняются жизнелюбивым Водолеям, которые не понимают, как можно ограничивать себя стенами дома, если можно идти и покорять мир. Но если данные знаки создали пару, им плохо друг без друга.

Рак не просто повелевает, а буквально съедает мозг Стрельцу. Тот бежит к своим грандиозным планам, а Рак занудствует своим перфекционизмом. Рака выводит из себя невнимательность Стрельца, особенно в разговорах о быте. Так постепенно Стрелец забывает о приключениях и становится тихоней.

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