Россияне съедают по 15 килограммов смертоносного продукта в год

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Татьяна Бендзь
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Известный врач Александр Мясников обвинил пищевую промышленность страны в производстве и рекламе опасных для здоровья продуктов.

Россияне съедают по 15 килограммов смертоносного продукта в год

Фото: Depositphotos / brebca

Известный телевизионный доктор Александр Мясников назвал колбасные изделия опасным для здоровья продуктом и призвал запретить рекламу колбасы. Резкое заявление телеведущего прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».  

 «Я давно призываю, что рекламу колбасных изделий надо запретить, как и рекламу табачных изделий. Сколько она унесла и уносит жизней, не сравнится с табаком», — сказал Мясников.

Вред колбасным изделиям, по словам доктора, приносит краситель нитрит натрия, трансжиры и сахар. В мясе, используемом для производства колбасы, находят гормоны роста и антибиотики. Всемирная организация здравоохранения отнесла колбасные изделия к канцерогенам, то есть веществам, вызывающими рак.  А еще, говорит Мясников, употребление колбас и сосисок может вызвать импотенцию.   

По данным Росстата, условный россиянин в год съедает 15 килограмм колбасы и сосисок. Самые популярные у народа виды  изделий – это сосиски и вареные колбасы – как самые дешевые.   

Ранее 5-tv.ru писал об опасности для здоровья быстрых завтраков. 

 

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