День Пахома Теплого: что можно и что нельзя делать 28 мая

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Василий Заика
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Православные верующие чтут память святого, который построил несколько монастырей.

День Пахома Теплого: что можно и что нельзя делать 28 мая

Фото: Telegraf.com.ua

Верующие на Руси 28 мая почитают память святого Пахомия. После службы в армии он отправился в пустыню, где принял христианство и впоследствии построил несколько монастырей.

Традиции и обычаи 28 мая:

Наши предки именовали святого Пахом Теплый, прозывали и Бокогреем. С этого дня окончательно становилось тепло, можно было погреться на солнышке.

Крестьяне старались до полудня закончить посев льна, овса и пшеницы. Еще сажали огурцы. Верили, что все семена, брошенные в землю 28 мая, быстро взойдут, заколосятся и зазеленеют на глазах, а также дадут богатый урожай.

Также на Руси считали: какая погода на Пахома, таким будет и лето, пишет «Утро.ру».

Народные приметы 28 мая:

Багряный восход предвещает засушливое лето и пожары.

Если дым от костра клубится, дождь будет идти весь день.

Восточный ветер во время осадков сулит их прекращение.

Появившаяся после дождя радуга указывает на окончательный уход ненастья.

Все ласточки и стрижи вернулись с юга, значит, ожидается потепление.

Что нельзя делать 28 мая:

Вытираться чужим полотенцем не рекомендуется, а то придется отвечать за ошибки других и разбираться с чужими проблемами.

Запрещено оставлять в доме немытую посуду, грязь и беспорядок: вместо денег в кошельке мусор окажется.

Не стоит сажать бобовые, кабачки и капусту — они не дадут хороших плодов.

Брать сразу в руки деньги от кого-то, даже сдачу от продавца, нежелательно: придется рассчитываться по чужим долгам.

Делиться любовными планами незамужним девицам не следует, иначе они не реализуются.

Что можно делать 28 мая:

Следует навести идеальный порядок в доме. Желательно отремонтировать инвентарь, почистить инструменты.

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