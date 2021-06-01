Девочка выросла: Маша из «Ворониных» стала секси-блогером с горячими танцами

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Георгий Иванов
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Видео девушки набирают в сети миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Фото, видео: Instagram @maria_iliukhina, TikTok @maria.iliukhina

Актриса Мария Ильюхина, наиболее известная по роли Маши из сериала «Воронины», не всегда, как полагают некоторые телезрители, будет оставаться пятилетней девочкой, которую она играла. Пока история одной московской семьи выходила на экраны сезон за сезоном, Мария выросла.

Instagram @maria_iliukhina

Периодически в СМИ просачиваются слухи, что 17-летняя девушка решила сойти с актерской стези и построить карьеру блогера. В самом деле, если не считать «Ворониных», которых сняли с производства три года назад, последний фильм с участием девушки вышел на экраны в 2013 году. Правда, несколько раз Мария снялась в музыкальных клипах, но и это было довольно давно.

Зато посты в социальных сетях актрисы появляются с завидной регулярностью. Так, на своей странице в TikTok Мария регулярно публикует видео с весьма откровенными танцами, после которых не остается сомнений — девочка выросла. Секси-танцульки в аккаунте Ильюхиной набирают по несколько миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась жизнь звезды сериала «Воронины» после закрытия проекта.

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