Бабушки плохого не посоветуют: сексолог похвалил половое воспитание времен СССР

На тему полового воспитания детей и подростков ведется множество дискуссий — в научных кругах, в сфере образования, в родительских чатах и практически каждой семье. Всякий любящий родитель мечтает, чтобы отпрыск добился успеха, нашел спутника жизни, продолжил род и был счастлив. Но не каждый знает, что будущие отношения с противоположным полом во многом зависят от того, как прошел период полового созревания.

Врач-сексолог и президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как относится к современным методам просвещения, а также объяснил, насколько опасным может быть раннее «созревание» сексуальности.

Секспросвет — современная западная модель

«Прежде всего, стоит определиться с понятиями. На мой взгляд, важно разделять такие понятия, как секспросвет и половое воспитание. Секспросвет является западной моделью новой идеологии, порой агрессивно навязываемой всему миру. Здесь мы видим попытки демонтажа базовых понятий, таких как „мать“, „отец“, „мужчина“, „женщина“. Все мы помним эти западные нововведения, в стиле „родитель-1“ и „родитель-2“», — говорит сексолог.

В качестве шокирующего примера вседозволенности, которая может смутить юные умы, Кульгавчук рассказал историю девушки из Швеции. В этой стране не запрещен брак с животными, поэтому местная жительница беспрепятственно и официально вышла замуж за коня. Такие «шутки», уверен эксперт, чреваты плачевными последствиями.

«Всемирная организация здравоохранения год от года сообщает о росте психических расстройств. И, действительно, иногда создается впечатление, что мир сходит с ума. Многие эксперты склоняются к мнению, что эта новая западная идеология способствует задачам снижения рождаемости. Поэтому эти идеи и политика однозначно вредны для нормального психосексуального развития человека и демографии», — отметил врач.

По словам Евгения Кульгавчука, экспрессивные модели секспросвета, когда информации слишком много, и неокрепшие детские умы имеют к ней открытый доступ, способствуют преждевременному психосексуальному развитию, ранним подростковым беременностям. Подростки, не пройдя платоническую стадию отношений, в будущем могут и вовсе потерять способность любить. Они будут просто менять партнеров, заменив чувства с ранних лет знакомыми плотскими удовольствиями и экспериментами.

Вот в советские годы, уверен доктор, больше внимания уделялось именно воспитанию. Из ребенка пытались вырастить семьянина, а не секс-потребителя.

Половое воспитание времен СССР

«Что касается полового воспитания, эти модели разрабатывались еще отечественными врачами сексопатологами во времена СССР. Базовые понятия актуальны и по сей день, а многие из них стали еще более важными. В половом воспитании важно соблюдать два главных правила: дозированность и правдивость», — считает эксперт.

При этом, по мнению Кулдьгавчука, избегающие модели просвещения, которые были свойственны жителям страны, где нет секса, также вредны, как и сверхинформативность. Если ответов на вопросы на дают дома, ребенок получит их от сверстников, и не факт, что данные будут достоверными. Если взрослые стесняются говорить о сексе, их чадо непременно считает смущение и решит, что секс — это плохо, грязно, запретно.

«Еще более вредны репрессивные модели с оскорблениями, насилием, с психотравмами, после которых впоследствии формируются различные сложности с выбором партнера, сближением, доверием, когда в семье один или оба не могут довериться друг другу, раскрыться. При этом нередко впоследствии происходит развитие аноргазмии, психогенной эректильной дисфункции, синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. А корни этого были связаны с таким токсичным стартом», — добавил эксперт.

Как отметил Евгений Кульгавчук, коррекцией «белых пятен» в психосексуальном развитии, а также последствиями психотравм и занимаются врачи-сексологи. Все можно исправить, успокаивает доктор. Но лучше просто не создавать эти проблемы. Перед беседой с отпрыском о сексе и любви можно посоветоваться со специалистом, купить хорошую книгу о половом воспитании, но, прежде всего, важно стать другом своему ребенку. Таким другом, которому доверяешь, и у которого можно все спросить, рассчитывая на честный и грамотный ответ.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Евгения Кульгавчука о причинах снижения сексуального интереса друг к другу у супругов старше 40 лет. Врач рассказал, можно ли спасти брак и вновь обрести утраченное счастье в зрелом возрасте.