Дочь Ивана Урганта Эрика (неродная, телеведущий ее удочерил — Прим. ред.), которую известный телеведущий называет дочерью, опубликовала откровенную фотографию на своей странице в Instagram. Там девушка позирует на эскалаторе в Нью-Йорке. Эрика повернулась спиной к камере и приподняла платье, чтобы продемонстрировать нижнее белье.

Публикация собрала сотни негативных комментариев подписчиков. Посетители страницы Эрики упрекнули девушку в пошлости и желании попиариться.

«Пошло. Стыдно перед родителями»;

«Срамота»;

Instagram @e_ttg

Многие комментаторы начали отмечать на публикации телеведущего Ивана Урганта, чтобы тот увидел фото падчерицы. Кто-то даже спросил, пошутит ли телеведущий про Эрику в эфире вечернего шоу.

«Папа увидит же, блин»;

«Не думаю, что папе интересны мои булки, спасибо», — парировала 20-летняя приемная дочь Ивана Урганта.

Иван Ургант оценил публикацию, но не стал комментировать действия падчерицы. Вместе с хейтерами в комментариях появились защитники Эрики. Они назвали девушку богиней и отметили, что такую фигуру, как у Эрики, грех не выставить напоказ. Кого-то даже заинтересовала архитектура метро Нью-Йорка и безопасность узкого эскалатора, где сфотографировалась девушка.

Эрику часто обсуждают в сети. Недавно появилась информация, что дочь Урганта рассталась с бойфрендом, с которым снялась для модного дома Jacquemus. Реклама была посвящена межрасовым отношениям. Тогда выбор Эрики в пользу темнокожего возлюбленного подписчики не одобрили.