«Мои булки»: дочь Урганта оголила ягодицы на эскалаторе в метро — фото
Поклонники пристыдили 20-летнюю Эрику за откровенный снимок в публично месте. Она нашла, что ответить.
Фото: Instagram @urgantcom
Дочь Ивана Урганта Эрика (неродная, телеведущий ее удочерил — Прим. ред.), которую известный телеведущий называет дочерью, опубликовала откровенную фотографию на своей странице в Instagram. Там девушка позирует на эскалаторе в Нью-Йорке. Эрика повернулась спиной к камере и приподняла платье, чтобы продемонстрировать нижнее белье.
Публикация собрала сотни негативных комментариев подписчиков. Посетители страницы Эрики упрекнули девушку в пошлости и желании попиариться.
«Пошло. Стыдно перед родителями»;
«Срамота»;
Многие комментаторы начали отмечать на публикации телеведущего Ивана Урганта, чтобы тот увидел фото падчерицы. Кто-то даже спросил, пошутит ли телеведущий про Эрику в эфире вечернего шоу.
«Папа увидит же, блин»;
«Не думаю, что папе интересны мои булки, спасибо», — парировала 20-летняя приемная дочь Ивана Урганта.
Иван Ургант оценил публикацию, но не стал комментировать действия падчерицы. Вместе с хейтерами в комментариях появились защитники Эрики. Они назвали девушку богиней и отметили, что такую фигуру, как у Эрики, грех не выставить напоказ. Кого-то даже заинтересовала архитектура метро Нью-Йорка и безопасность узкого эскалатора, где сфотографировалась девушка.
Эрику часто обсуждают в сети. Недавно появилась информация, что дочь Урганта рассталась с бойфрендом, с которым снялась для модного дома Jacquemus. Реклама была посвящена межрасовым отношениям. Тогда выбор Эрики в пользу темнокожего возлюбленного подписчики не одобрили.
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