Иванов день: что можно и что нельзя делать 7 июня
Христиане почитают момент возвращения святыни — головы Иоанна Крестителя народу.
Фото: Azbyka.ru
Православные верующие 7 июня посвятили обретению головы Иоанна Крестителя. Христиане почитают момент возвращения святыни народу, которая до этого терялась трижды.
Также этот праздник прозвали в народе «Иван — Медвяные росы», который связан с появлением липких выделений на растениях, оставленных вредителями — тлей, медведками и муравьями. На Руси полагали, что в них кроется особая опасность для человека и скотины, пишет «Утро.ру».
Традиции 7 июня:
Хозяйкам полагалось уделить особое внимание огороду и будущему урожаю. Они с раннего утра выходили на работы, чтобы успеть укрыть грядки от вредителей. Женщины не разрешали детям в этот день бегать по траве, поскольку боялись, что ребенок заболеет.
Выгонять скот крестьяне в этот день могли только если полностью сойдет роса, поскольку она пагубна для животных.
Приметы на 7 июня:
Прозвучал резкий гром — будет затяжной ливень;
Хороший рябиновый цвет к богатому урожаю овса;
Обильные росы сулят урожайное лето;
Если рябина зацвела поздно, то и осень продлится дольше обычного;
Утром было мало росы — дождь придет после обеда.
Что можно и что нельзя делать 7 июня:
Запрещалось ходить босиком по утренней росе — иначе можно было подхватить болезнь.
Нельзя было носить черную одежду, чтобы не провести все лето в печали.
На больного надевали белую рубаху — по поверью, она помогала в излечении.
Не разрешалось плевать на землю, чтобы не осквернять землю.
Влюбленные не должны были сидеть около забора, чтобы не рассориться.
Выходя из дома, старались не смотреть на небо — считалось, что это приведет к плохим событиям в течение дня.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 7 по 13 июня.
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