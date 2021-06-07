Иванов день: что можно и что нельзя делать 7 июня

Православные верующие 7 июня посвятили обретению головы Иоанна Крестителя. Христиане почитают момент возвращения святыни народу, которая до этого терялась трижды.

Также этот праздник прозвали в народе «Иван — Медвяные росы», который связан с появлением липких выделений на растениях, оставленных вредителями — тлей, медведками и муравьями. На Руси полагали, что в них кроется особая опасность для человека и скотины, пишет «Утро.ру».

Традиции 7 июня:

Хозяйкам полагалось уделить особое внимание огороду и будущему урожаю. Они с раннего утра выходили на работы, чтобы успеть укрыть грядки от вредителей. Женщины не разрешали детям в этот день бегать по траве, поскольку боялись, что ребенок заболеет.

Выгонять скот крестьяне в этот день могли только если полностью сойдет роса, поскольку она пагубна для животных.

Приметы на 7 июня:

Прозвучал резкий гром — будет затяжной ливень;

Хороший рябиновый цвет к богатому урожаю овса;

Обильные росы сулят урожайное лето;

Если рябина зацвела поздно, то и осень продлится дольше обычного;

Утром было мало росы — дождь придет после обеда.

Что можно и что нельзя делать 7 июня:

Запрещалось ходить босиком по утренней росе — иначе можно было подхватить болезнь.

Нельзя было носить черную одежду, чтобы не провести все лето в печали.

На больного надевали белую рубаху — по поверью, она помогала в излечении.

Не разрешалось плевать на землю, чтобы не осквернять землю.

Влюбленные не должны были сидеть около забора, чтобы не рассориться.

Выходя из дома, старались не смотреть на небо — считалось, что это приведет к плохим событиям в течение дня.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 7 по 13 июня.