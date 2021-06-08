День Карпа Карполова: что можно и что нельзя делать 8 июня

Православные верующие 8 июня почитают память апостола Карпа. Он пострадал за веру.

Традиции и обычаи 8 июня:

На Руси дату называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.

Еще было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем, пишет «Утро.ру».

Народные приметы 8 июня:

Ныряние и плескание уток сулит дождь.

Если комары роятся, погода будет хорошая.

Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.

Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.

Слышен голос кукушки — к жаре в течение всего лета.

Что нельзя делать 8 июня:

Не рекомендуется бездельничать — жизнь будет безрадостной.

Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться.

Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.

Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго.

Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.

Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит.

Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.

Что можно делать 8 июня:

Желательно много трудиться, чтобы счастья в жизни было побольше.

Рекомендуется полить цветы, взрыхлить под ними грунт, убрать пожухшие листья и стебли.

Нужно провести день в согласии и мире с близкими и родными.

Следует навести порядок в доме и одеться в чистое, тогда и на душе спокойно будет.

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