День Карпа Карполова: что можно и что нельзя делать 8 июня
Православные христиане вспоминают апостола, пострадавшего за веру.
Фото: Azbyka.ru
Православные верующие 8 июня почитают память апостола Карпа. Он пострадал за веру.
Традиции и обычаи 8 июня:
На Руси дату называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.
Еще было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем, пишет «Утро.ру».
Народные приметы 8 июня:
Ныряние и плескание уток сулит дождь.
Если комары роятся, погода будет хорошая.
Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.
Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.
Слышен голос кукушки — к жаре в течение всего лета.
Что нельзя делать 8 июня:
Не рекомендуется бездельничать — жизнь будет безрадостной.
Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться.
Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.
Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго.
Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.
Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит.
Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.
Что можно делать 8 июня:
Желательно много трудиться, чтобы счастья в жизни было побольше.
Рекомендуется полить цветы, взрыхлить под ними грунт, убрать пожухшие листья и стебли.
Нужно провести день в согласии и мире с близкими и родными.
Следует навести порядок в доме и одеться в чистое, тогда и на душе спокойно будет.
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