Молодая кровь: 8 актеров нового русского кино, за которыми стоит следить

«Петров — новый Козловский, а Козловский — новый Безруков!» — восклицают киноманы, которым надоели одни и те же лица в российском кино. 5-tv.ru рассказывает о восьми актерах, у которых есть своя роль-прорыв — дебютная или полученная после нескольких эпизодических.

Сергей Горошко — 23 года

Что смотреть: «Майор Гром: Чумной доктор»

Фото: РИА Новости / Кирилл Калинников

Сергей Горошко воплотил антагониста экранизации комикса Bubble Сергея Разумовского. Режиссер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Олег Трофим рассказывал, что при виде Горошко решил: актер — герой комикса, который сошел со страниц «Майора Грома». Роль Разумовского можно считать дебютной ролью актера: до участия в проекте Сергей исполнял эпизодические роли. Актера можно было увидеть в картинах «Союз спасения» и «Екатерина. Самозванцы».

О начинающем актере мало известно. Горошко рассказывал, что впервые сыграл в театре в 18 лет. В 2020-м он окончил мастерскую Вениамина Фильштинского в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств).

Денис Власенко — 23 года

Что смотреть: «Happy End»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

О звезде молодежного сериала «Happy End» мало известно, но зрители называют Власенко будущей звездой российского кино. В сериале Денис сыграл замкнутого умного мальчика по имени Влад, который занимается сложным для понимания бизнесом вместе со знакомой.

Об актере заговорили еще 2018-м, когда кинокритики отметили блестящий дебют Власенко в картине «Подбросы». Денис снимался в картине одновременно с учебой: он окончил ВГИК в 2019-м и тогда же стал актером труппы Московского Театра Юного Зрителя. Яркий представитель «новой волны» российских сериалов ведет себя соответствующе возрасту — иронизирует над собственным появлением в шоу Ивана Урганта, цитирует в аккаунте песню Моргенштерна и благодарит создателей прославившего Дениса проекта «Happy End» за возможность стать актером полного метра.

Петр Скворцов — 26 лет

Что смотреть: «Ученик», «Содержанки»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Популярность Петру принесла главная роль в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик», где актер исполнил роль трудного подростка-фанатика Вениамина. Работа в проекте принесла Скворцову награду за главную мужскую роль на Белградском кинофестивале, фильм отметили на Каннском фестивале, премии «Ника» и «Кинотавре». Особое внимание критики уделили взаимодействию Скворцова в кадре с еще одним представителем «молодого поколения» в кино Александром Горчилиным. Позже Горчилин предложит Скворцову поработать в фильме «Кислота» о молодежи Москвы. Актерскую профессию Скворцов получил в Школе-студии МХАТ. После выпуска юноша присоединился к московскому экспериментальному театру «Практика». Скворцов играет в кино с юношества: его можно было увидеть в фильме о подростках со сверхспособностями «Индиго», драме «Дуэлянт» и фантастическом фильме «Сказка. Есть», который зрители разругали.

После фильмов «Ученик» и «Кислота» Петра приглашали в картины со звездами российского кино: «Т-34» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым, сериал Константина Богомолова «Содержанки». Недавняя работа Скворцова — многосерийный проект «Секреты счастливой жизни», где исполнила роль Роза Хайруллина. В личной жизни Петр окружен кинодеятелями: он женился на внучке Никиты Михалкова Александре. В браке у молодых родились двое детей.

Юра Борисов — 28 лет

Что смотреть: «Бык», «Калашников», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Серебряные коньки»

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Актер из Реутова Юра Борисов стал известным после выхода «Быка», фильма-лауреата «Кинотавра». Актера сравнивают с Александром Петровым, но Борисов уверен, что общее между ними — большое количество фильмов, которые одновременно выходят в кинопрокат. Пик популярности Юры случился в 2018-2019: тогда с участием актера вышло около 20 фильмов. Самый обсуждаемый — драма «Калашников», где Борисов сыграл молодого конструктора оружия, создавшего легендарный автомат.

Борисов просит называть себя Юрой, потому что ему так привычнее, и потому что так актера сложнее спутать с тезками. Борисов известен серьезными подготовками к ролям: для участия в фильме «Хрусталь» он пробовал запрещенные вещества, в начале карьеры думал удалить зубы, чтобы менять форму челюсти в зависимости от персонажа, и сбрил волосы на голове для ролей военных. Оценить мастерство перевоплощения Юры можно в клипе Feduk «Останься».

YouTube / FEDUK

Борисов занимался театром и кино с детства и выступал в школьном театре. Он поступил в ВТУ имени Щепкина — старейшее театральное учебное заведение в России. Борисов старался совмещать учебу с работой: участвовал в театральных постановках и снимался в кинокартинах. Борисов появился в фильме Андрея Звягинцева «Елена». Типаж русского парня и помог, и помешал начинающему актеру: Юре предлагали роли только в военных драмах. По окончании университета Борисов решил стать коммерческим актером, поэтому снимался в картинах-блокбастерах: «Вторжение», «Союз спасения». С пришедшей популярностью Юра начал избирательнее выбирать роли. В 2020-м с участием Борисова вышли картины «Серебряные коньки», «Красный призрак», «Калашников», «Аванпост». В 2021-м актер работает над шестью картинами. Журнал Variety включил Борисова в список 12 российских актеров и режиссеров, готовых к выходу на мировую арену.

Александр Кузнецов — 28 лет

Что смотреть: «Лето», «Кислота»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Александр Кузнецов начал кинокарьеру в 2014-м Долгое время появлялся в эпизодических ролях. В 2018-м актер запомнился зрителям по картине Александра Горчилина «Кислота». Позже Кузнецов сыграл одного из ключевых персонажей в картине Кирилла Серебренникова «Лето» — герой воплощал скептично настроенного к картине зрителя, отвечал на предвзятые вопросы и ломал «четвертую стену», обращаясь к смотрящему. В фильме о существующих на самом деле рокерах Викторе Цое и Майке Науменко Кузнецову достался выдуманный персонаж, которого критики назвали главным украшением картины.

Кадр из фильма Кирилла Серебренникова «Лето», 2018 год.

До кинокарьеры Александр хотел стать музыкантом: играл на улице, не зная нот. В 2011-м Кузнецов поступил на режиссерский факультет в ГИТИС и во время обучения поставил спектакль «Игроки». Александр присоединился к стажерской труппе МХТ и служил в театре до 2019-го. За год Кузнецов снялся в десяти картинах, в число которых вошли «Люби их всех» и «Большая поэзия». В ответ на похвалы Кузнецов скромно заявлял, что просто работал, и не обращал внимания на количество. Кинокритики ведущих СМИ называют актера будущим Киллианом Мерфи, считают одним из ярких и востребованных актеров России и прочат мировые обложки. В 2020-м Кузнецов работал во французском проекте Mon Légionnaire («Мой легионер») с Луи Гаррелем и датском сериале Kamikaze («Камикадзе»). В 2021-м Александр, как и его коллега Юра Борисов, попал в список Variety «12 российских актеров и режиссеров, готовых выйти на мировую арену».

Филипп Авдеев — 29 лет

Что смотреть: «Лето», «Кислота», «Доктор Лиза»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Популярность выпускнику «Гоголь-центра» Филиппу Авдееву принесли фильмы «Лето» (актер сыграл Леню, прототипом героя был участник группы «Кино» Алексей Рыбин) и «Доктор Лиза».

Филипп занимается актерским мастерством с детства. В десять лет Авдеев сыграл в мюзикле «Норд-Ост», и оставался в труппе до 2003-го. В день теракта, произошедшего в октябре 2002-го, юный актер готовился выходить на сцену. В момент захвата заложников Филипп успел спрятаться в гримерке и просидел там несколько часов. Уже во взрослом возрасте актер рассказал, что в тот день погибли два его товарища. Позже Филипп Авдеев поделится историей трагического события в художественном фильме «Конференция». В 2003-м Авдеев присоединился к труппе Детского музыкального театра юного актера, играл в киножурнале «Ералаш».

YouTube / GPM KIT

По окончании учебы Авдеев прошел конкурс в Щепкинское и Щукинское театральное училища и на актерский факультет ГИТИСа. Будущий актер решил отдать документы во МХАТ в последнюю очередь, и в итоге поступил в Школу-студию при театре. Выпустившись в 2012-м, Авдеев стал актером театра Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр». Одновременно с работой в театре Филипп дебютировал в картине «Класс коррекции»: фильм получил несколько наград на «Кинотавре». На сцене «Гоголь-центра» Авдеев поставил спектакли «Иоланта/opus» и «Море деревьев». В 2021-м состоится премьера полнометражного фильма «Джетлаг», где Филипп Авдеев сыграл главную роль.

Александр Горчилин — 29 лет

Что смотреть: «Ученик», «Лето», «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как и Филипп Авдеев, Александр Горчилин начал путь в Детском музыкальном театре юного актера. После девятого класса Горчилин ушел из школы, чтобы поступить в театральный университет и даже пытался подделать аттестат для поступления. Обман будущего актера раскрылся, и Горчилину пришлось окончить обучение в вечерней школе. В школьном возрасте юный Саша появился в нескольких эпизодах киносериала «Ералаш» и сыграл Женю Захарова в телехите «Папины дочки».

В 2008-м Александр Горчилин поступил в Школу-студию МХАТ и выпустившись, присоединился к труппе «Гоголь-центра». С работой в театре Горчилин совмещает съемки в кино: зрители уверены, что Горчилин специально выбирает роли нестандартных, «фриковых» персонажей. Александр сыграл Гришу, хромого друга главного героя картины «Ученик», панка (прототипом для героя стал музыкант Андрей Панов) в фильме «Лето» С 2015-го Горчилин снимает собственные картины: сначала короткометражные, в 2017-м — полнометражный проект «Кислота». Режиссерскую работу Горчилина отметили призом «Дебют» на «Кинотавре». Недавняя работа Горчилина — роль киноведа Сергея Добровольского (прототип — Сергей Добротворский) в картине «Кто-нибудь видел мою девчонку?».

Тихон Жизневский — 32 года

Что смотреть: «Огонь», «Топи», «Майор Гром: Чумной доктор»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

С премьерой картины «Майор Гром: Чумной доктор» исполнитель роли Игоря Грома Тихон Жизневский приобрел много поклонников. Путь в кино Жизневского начался еще в 2006-м, когда начинающий актер снялся в комедии «Дикари».

Тихон с детства хотел стать актером: после девятого класса перевелся в театральный класс лицея. Жизневский так хотел стать актером, что подал документы во все театральные институты Москвы. И поступил во все, но выбрал Театральный институт имени Щукина. В 2009-м Тихон окончил институт, и переехал в Санкт-Петербург, где стал актером труппы Александринского театра. В том же году он сыграл в фильме «На игре», а позже — в «На игре 2: Новый уровень».

YouTube / Bubble Comics

После участия в проекте Жизневский на время прекратил сниматься, и вернулся в кино только в 2013-м. В 2020-м Жизневский стал актером картины «Огонь» — там он работал с Константином Хабенским. Благодаря участию в картинах «Огонь» и «Топи» Тихона начали узнавать. Актер отмечает, что театр ему ближе, чем кино, и в случае необходимости выберет сцену.